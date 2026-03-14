MC y PAN votan contra la reforma para elección judicial en Puebla

Desde Puebla

Integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobaron el dictamen para armonizar el marco constitucional electoral de Puebla y establecer las nuevas reglas que regirán el proceso para la elección de integrantes del Poder Judicial en la entidad.

El dictamen establece las disposiciones que marcarán el procedimiento desde la emisión de la convocatoria hasta la jornada electoral, así como los cómputos, la asignación de cargos y la declaración de validez de las elecciones, con el objetivo de brindar certeza jurídica al nuevo modelo de elección judicial.

Entre los principales puntos de la reforma se contempla la exclusión de los partidos políticos en la postulación de candidaturas, en las campañas electorales y en los medios de impugnación relacionados con este proceso.

Asimismo, se incorporan mecanismos para garantizar la equidad de género en la asignación de cargos judiciales y en las candidaturas dentro del Poder Judicial del Estado de Puebla, estableciendo la aplicación del principio de paridad del 50 por ciento.

Con este esquema, la elección de magistrados y jueces se realizará mediante elecciones libres y periódicas, como parte del nuevo modelo que busca fortalecer la designación de estos cargos a través del voto ciudadano.

Durante la discusión del dictamen, las diputadas Susana Riestra Piña, del Partido Acción Nacional (PAN), y Fedrha Suriano Corrales, de Movimiento Ciudadano (MC), votaron en contra de la propuesta.

En su intervención, la legisladora emecista Fedrha Suriano Corrales advirtió que el nuevo modelo modifica de fondo la forma en que se integra el Poder Judicial, lo que, a su consideración, podría poner en riesgo la independencia con la que deben actuar los tribunales.

Señaló que la propuesta plantea que jueces y magistrados sean elegidos mediante campañas y votos, cuando —dijo— la justicia no debe convertirse en una contienda electoral, ya que los tribunales deben actuar sin presiones políticas ni intereses electorales.

Además, consideró que la reforma debilita la figura de la carrera judicial, mecanismo que durante años buscó garantizar que quienes ocuparan estos cargos lo hicieran con base en su preparación, experiencia y trayectoria profesional.

La diputada también advirtió que el nuevo modelo podría abrir la puerta a la politización del sistema judicial, al permitir la realización de campañas para ocupar cargos dentro del Poder Judicial, situación que —señaló— representa un riesgo para la impartición de justicia en el país y en entidades como Puebla.