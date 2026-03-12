Vinculan a proceso a tres médicos por muerte de mujer en EdoMéx

Toluca, Méx.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que un Juez determinó la vinculación a proceso de los médicos Jesús Fernando “N”, Carolina “N” y Diego Humberto “N” por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de una paciente que falleció tras someterse a procedimientos estéticos en la ciudad de Toluca. Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2021, cuando la víctima ingresó de manera programada a la “Clínica Santa Teresa Atención Médica y Quirúrgica”, ubicada en la colonia Electricistas, con la intención de realizarse una liposucción y mamoplastia de aumento.

De acuerdo con las investigaciones, los tres médicos intervinieron de manera directa en la planificación, ejecución y atención postoperatoria de la cirugía, asumiendo la responsabilidad de garantizar la vida y la integridad física de la paciente durante todo el procedimiento y su seguimiento médico. Sin embargo, periciales médicas posteriores determinaron que los profesionales omitieron realizar una valoración preoperatoria integral y no establecieron un plan quirúrgico adecuado, pese a que la paciente presentaba un alto riesgo anestésico-quirúrgico.

En lugar de limitarse al procedimiento inicialmente programado, los médicos decidieron realizar tres intervenciones estéticas complejas y prolongadas: liposucción con lipotransferencia, plastia umbilical y colocación de implantes mamarios. Esta decisión incrementó significativamente los riesgos para la paciente, derivando en complicaciones graves durante y después de la cirugía. Durante el procedimiento, se practicaron maniobras invasivas propias de la liposucción y la colocación de implantes, que posteriormente provocaron un deterioro progresivo de la salud de la paciente, compatible con un evento tromboembólico grave.

Según la opinión técnica de Arbitraje México, los médicos omitieron instaurar un manejo médico especializado de manera oportuna y no trasladaron a la paciente a un hospital con la infraestructura adecuada para atender la emergencia. La clínica donde se realizó la intervención carecía de unidad de cuidados intensivos, banco de sangre, laboratorio clínico y personal multidisciplinario especializado, condiciones mínimas necesarias para atender complicaciones graves previsibles. Como consecuencia de estas omisiones, el 16 de octubre la paciente S.R.V. falleció debido a tromboembolia pulmonar secundaria a la liposucción y la colocación de implantes mamarios, según se confirmó en la necropsia correspondiente.

Tras los hechos, la Fiscalía del Estado de México cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de los tres médicos, quienes fueron presentados ante la Autoridad Judicial. Esta determinó su vinculación a proceso, otorgando un plazo de dos meses para la investigación complementaria y aplicando la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Además, se informó que los tres investigados están relacionados con diversos procedimientos quirúrgicos estéticos realizados entre 2013 y 2024, algunos de los cuales ya derivaron en sentencias condenatorias.

En un caso anterior, correspondiente al 2 de agosto de 2021, los tres médicos fueron condenados por el delito de lesiones cometidas por culpa, tras una intervención de lipectomía que provocó necrosis en la paciente. La sentencia impuso siete años, siete meses y 15 días de prisión, el pago de compensaciones económicas por daños materiales y morales, multa, amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos y civiles. La suspensión definitiva del ejercicio profesional fue dictada, aunque los acusados mantienen temporalmente la posibilidad de ejercer la medicina mientras se resuelve un amparo interpuesto.

De acuerdo con los registros de la investigación, en la cirugía de agosto de 2021, la paciente presentó lesiones graves en espalda y glúteos, requiriendo nueve lavados quirúrgicos y tres transfusiones sanguíneas. Periciales médicas concluyeron que no hubo seguimiento postoperatorio adecuado y que la clínica carecía de la infraestructura necesaria para atender emergencias derivadas del procedimiento. Asimismo, Carolina “N” y Diego Humberto “N” no contaban con la especialidad de cirugía plástica, situación que derivó en una investigación adicional por ejercicio indebido de la profesión.

La problemática se agrava con antecedentes del médico Jesús Fernando “N”, quien enfrenta otro proceso penal relacionado con el homicidio doloso de un paciente en julio de 2013. Según las investigaciones, el paciente masculino fue dado de alta apenas seis horas después de una liposucción, a pesar de que el procedimiento requería vigilancia hospitalaria. Al día siguiente, la víctima presentó complicaciones graves, incluida la perforación de vísceras, lo que derivó en infecciones severas y finalmente en su fallecimiento. Periciales médicas determinaron que no se cumplió con la atención quirúrgica necesaria ni con los protocolos de vigilancia postoperatoria, configurando omisiones relevantes.

Durante las diligencias, la Fiscalía realizó inspecciones en la “Clínica Santa Teresa Atención Médica y Quirúrgica”, asegurando instalaciones, instrumentos y documentos para preservar evidencia relacionada con los hechos investigados. La investigación también identificó la posible elaboración de registros médicos que no correspondían a la realidad clínica de los pacientes o a los procedimientos realizados, lo que podría indicar un patrón sistemático de conducta irregular por parte de los profesionales.

Actualmente, Jesús Fernando “N”, Carolina “N” y Diego Humberto “N” son investigados por homicidio, previsto en los artículos 241 y 242 del Código Penal del Estado de México, con penas que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión por cada caso. Adicionalmente, Carolina “N” y Diego Humberto “N” enfrentan acusaciones por usurpación de funciones, por realizar procedimientos de cirugía plástica sin contar con la certificación correspondiente, delito que contempla hasta cuatro años de prisión. Los tres detenidos permanecen en Centros de Reinserción Social del Estado de México, sujetos a medidas cautelares, y deben ser considerados inocentes hasta que se dicte sentencia definitiva.

Este caso ha puesto nuevamente en el centro del debate la importancia de la regulación y supervisión de clínicas privadas dedicadas a procedimientos estéticos, así como la necesidad de que los médicos cumplan con protocolos estrictos de valoración preoperatoria, seguimiento postoperatorio y atención de emergencias. Expertos en medicina y derecho señalan que la combinación de procedimientos complejos, falta de especialización y carencia de infraestructura hospitalaria adecuada incrementa de manera significativa los riesgos para los pacientes, derivando en consecuencias fatales como las observadas en Toluca.

Organismos de supervisión sanitaria y asociaciones médicas han enfatizado que la certificación y autorización oficial de clínicas es un requisito indispensable para garantizar la seguridad de los pacientes. La ausencia de estas medidas de control no solo representa un riesgo para la salud pública, sino que también expone a los profesionales a responsabilidades penales y civiles, como ha quedado demostrado en los procesos judiciales en curso.

La Fiscalía del Estado de México continuará con la investigación complementaria para esclarecer todos los hechos y determinar la responsabilidad penal de los implicados. Asimismo, se prevé la integración de nuevas líneas de investigación relacionadas con otros procedimientos quirúrgicos estéticos realizados en la misma clínica, a fin de establecer si existe un patrón de negligencia sistemática y omisiones médicas graves.

En conclusión, la vinculación a proceso de los tres médicos marca un precedente importante en la búsqueda de justicia por la muerte de pacientes derivada de negligencia médica en procedimientos estéticos. Este caso subraya la necesidad de reforzar los protocolos médicos, la supervisión sanitaria y la responsabilidad profesional para proteger la vida y la integridad de los pacientes, evitando que tragedias similares se repitan en el futuro.