Rescatan de la Sierra de Guadalupe a 8 personas

Coacalco, Méx. – En acción conjunta, agentes de la Policía de Alta Montaña y Agreste de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), rescató a ocho hombres que fueron de excursión al Parque Nacional Sierra de Guadalupe, que al llegar la noche perdieron el rumbo y se perdieron en el camino.

Gracias a la realización de una llamada realizada por un familiar a través del número nacional de emergencias 9-1-1, los monitoristas del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), quienes emitieron una alerta a elementos del Agrupamiento de Alta Montaña para dar con sus paraderos.

Inmediatamente se desplegó una célula de búsqueda hasta el paraje conocido como “El Encinar”, donde metros adelante, uno de los visitantes con su teléfono celular emitía luces, por lo que se apresuró la marcha hasta llegar a donde se encontraban las personas.

Después de hacer contacto con los visitantes de entre 20 y 25 años de edad, fueron valorados sin requerir atención médica afortunadamente y posteriormente fueron trasladados en un vehículo oficial hasta la entrada del Parque conocida como “República”, para retirarse por sus propios medios al municipio de Ecatepec, de donde son originarios.