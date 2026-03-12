Negligencia en Universidad “Alzate” de Ozumba, deja 15 alumnos heridos por ataque de abejas

Ozumba, Méx.- La comunidad estudiantil de la universidad particular “José María Alzate” levantaron la voz para pedir la intervención del Secretario de Educación de le entidad, Miguel Ángel Hernández Espejel, y denunciar la indignante situación que se vive dentro de este plantel privado, donde la seguridad de los alumnos parece ser la última prioridad de sus directivos.

Bajo la gestión de la directora general Patricia Rivapalacio Monroy y el coordinador administrativo y docente Gerardo Castillo, la institución se ha convertido en un foco de peligro y un ejemplo de pésima administración, llegando al extremo de permitir un ataque masivo de abejas africanas que dejó a más de quince alumnos heridos en plena clase.

Este incidente no fue un accidente fortuito, sino una tragedia anunciada, ya que durante varios días los estudiantes advirtieron sobre la presencia de un panal de abejas negras en las trabes y ventanales, pero ambos directivos prefirieron hacer oídos sordos y no invertir un solo peso en la seguridad del alumnado.

El resultado fue devastador: debido al calor, las abejas ingresaron al salón y picaron ferozmente a los jóvenes, quienes recibieron más de diez picaduras cada uno y tuvieron que ser trasladados a hospitales por sus propios medios, ya que la escuela ni siquiera ofreció auxilio médico inmediato a pesar de pagar su seguro médico.

Es tachable y reprobable que una institución que se dice de excelencia cobre cuotas excesivas y entregue a cambio instalaciones deplorables. “Los alumnos pagan 2 mil 800 pesos anuales por gastos escolares, sumados a 2 mil 500 de colegiatura mensual, otros 2 mil pesos de inscripción cada semestre y mil pesos cada tres meses de seguro médico, el cual es un dinero que claramente no se refleja en el plantel. Es una vergüenza que una universidad privada tenga los sanitarios de hombres y mujeres destruidos, sin agua para lavarse las manos, con fugas constantes en los wc y sin papel de baño, además de pupitres dañados y sin mantenimiento alguno”, señalan.

Los alumnos que pidieron el anonimato piden urgentemente que las autoridades educativas y al director de protección civil estatal, Adrián Hernández, intervengan de inmediato para verificar las condiciones de seguridad de esta institución y que los directivos se hagan responsables de los gastos médicos por las lesiones de los quince alumnos afectados.