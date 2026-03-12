Vecinos cierran la avenida Margaritas por desabasto de agua
- Redacción
- 12 marzo, 2026
- Nacional e Internacional
- México, Puebla
- 0 Comments
*30 personas impiden libre tránsito entre avenidas Margarita y la Nacional
Desde Puebla
Vecinos de las colonias El Progreso, Mayorazgo y Vicente Ferrer cerraron la avenida Margaritas, a la altura de la Nacional, para denunciar el desabasto de agua.
De acuerdo a los colonos, llevan días sin el vital líquido, exigieron a las autoridades su intervención, ya que, al no contar con agua, han tenido que contratar pipas, gasto que no tenían contemplado.
Cerca de 30 ciudadanos con cubetas y llantas mantienen cerrada la vialidad, señalan que no se quitarán hasta que sean solucionadas sus demandas.