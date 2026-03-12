Anuncia Marcelo Ebrard llegada a Puebla de una industria farmacéutica
- 12 marzo, 2026
Desde Puebla
El titular de la secretaría de Economía federal, Marcelo Ebrard, anunció la llegada a Puebla de una industria farmacéutica.
Al destacar la potencia del estado, principalmente con la definición del polo de desarrollo en San José Chiapa, que actualmente tiene un avance del 90% para arrancar.
Dijo que en dicha zona ya existen inversiones confirmadas y felicitó al estado.
A su vez, el mandatario Alejandro Armenta Mier hizo una serie de peticiones al funcionario federal, como que la entidad sea sede permanente de la Feria Internacional del Textil.