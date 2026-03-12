INFONAVIT entrega nuevas viviendas a familias de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En enlace a la conferencia La Mañanera del Pueblo, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el Miércoles de Vivienda, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, el director general del INFONAVIT, el ingeniero Octavio Romero Oropeza, la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, y el gobernador Américo Villarreal Anaya, entregaron 42 viviendas del Bienestar, ubicadas en el fraccionamiento “Infonavit Todos por Tamaulipas”.

Esta es la tercera entrega de viviendas que se lleva a cabo en la entidad, en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar que contempla la edificación de 1 millón 200 mil viviendas a nivel nacional por parte del INFONAVIT, para derechohabientes que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos.

El ingeniero Romero Oropeza informó que este es el evento número 14 de entrega de viviendas en el país. Agregó que ya se tienen 47 fraccionamientos en distintos estados donde se están entregando viviendas, de los cuales 16 ya están totalmente colocados entre los derechohabientes y en marzo se abrirán 17 desarrollos más.

Destacó que en el fraccionamiento “Infonavit Todos por Tamaulipas”, donde se construyen 935 viviendas, hay 277 derechohabientes que ya adquirieron su hogar. Señaló que en el estado se han contratado 45 mil 500 viviendas para su construcción y 10 mil más se iniciarán este año, llegando al 90% de la meta del sexenio.

Posteriormente, en un evento con los derechohabientes y sus familias, agregó que de los 4 millones 856 mil créditos que eran impagables y fueron reestructurados a nivel nacional, mediante el programa INFONAVIT Solución Integral, 289 mil corresponden a familias tamaulipecas. Exhortó a los derechohabientes que tenían un crédito impagable a ingresar a la página del INFONAVIT con su nombre y fecha de nacimiento para conocer los beneficios que obtuvieron con la reestructura de su financiamiento.

Anunció que, por instrucciones de la Presidenta, se avanza en la entrega gratuita de escrituras y, a la fecha, ya se han liberado 17 mil hipotecas en el estado, dando seguridad y certeza a las familias sobre su patrimonio.

Por su parte, la titular de Sedatu, Edna Vega Rangel, informó que, gracias a la colaboración del Gobierno de Tamaulipas, la meta estatal de vivienda para el sexenio aumentó de 43 mil a 84 mil 026 viviendas, lo que implica una inversión superior a 50 mil millones de pesos y generará 252 mil empleos directos y 378 mil indirectos.

En su intervención, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó que el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno y el sector privado ha consolidado al estado como líder nacional en la construcción y entrega de vivienda. Además, agradeció a la Presidenta por el impacto de las políticas humanistas en la entidad, que se traducen en mejores salarios, salud, educación y programas de Bienestar.