Denuncian envenenamiento de cacomixtles en el parque El Calvario de Toluca

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Integrantes de la organización civil Eco Urban denunciaron la presunta colocación de veneno en el parque El Calvario, en Toluca, lo que habría provocado la muerte de varios cacomixtles, especie nativa que habita en zonas urbanas y cumple un papel fundamental en el control natural de plagas.

De acuerdo con la agrupación, en los últimos días vecinos y usuarios del parque alertaron sobre la presencia de ejemplares muertos en la zona. Tras realizar recorridos de inspección, integrantes de la organización confirmaron la presencia de varios animales sin vida, los cuales presentaban indicios de envenenamiento.

El presidente fundador de Eco Urban, Derik Roa, explicó que el caso surgió a partir de denuncias ciudadanas que señalaban la presencia de alimento presuntamente contaminado con veneno para ratas dentro del parque. “Vecinas y vecinos que utilizan el parque nos hicieron llegar una denuncia muy seria porque detectaron la presencia de cacomixtles muertos en la zona. Ante esto comenzamos a realizar rondines y lo que encontramos fue profundamente preocupante, varios ejemplares con claros indicios de envenenamiento”, señaló.

Según el activista, testigos afirmaron haber visto a un hombre colocando salchichas con veneno dentro del parque, incluso durante el día. Sin embargo, las personas que lo habrían identificado prefirieron no revelar su nombre por temor a represalias, ya que aseguran que se trata de un individuo violento que habita en el barrio.

Derik Roa advirtió que este tipo de acciones no solo representan un delito ambiental, sino que también implican un riesgo directo para la población que acude al parque. “Envenenar fauna es un delito y hacerlo en un espacio público pone en riesgo no solamente a los animales silvestres, sino también a mascotas, niños y familias que visitan el parque”, señaló.

Durante los recorridos realizados en el parque, Eco Urban documentó al menos cinco ejemplares de cacomixtle muertos en la parte trasera del área verde, los cuales fueron enterrados por integrantes de la organización. A estos se suman dos animales más que habían sido encontrados previamente por vecinos.

Además, habitantes de la zona han reportado el hallazgo de restos de gatos presuntamente utilizados para rituales, lo que, según la agrupación, agrava la situación y refleja problemas de seguridad en el área.

Eco Urban informó que ya presentó una denuncia formal ante la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México (PROPAEM) y que el caso ya es seguido por una Fiscalía Especializada. No obstante, cuestionó que la audiencia para el seguimiento del proceso haya sido programada en el municipio de Tlalnepantla y no en Toluca, donde ocurrió el presunto delito.

“Nos preocupa que la audiencia esté programada en Tlalnepantla cuando el delito ocurrió en Toluca. No entiendo por qué tenemos que hacer un traslado a otro municipio cuando el delito es aquí, es preocupante porque justamente los vecinos tienen miedo de levantar sus denuncias o se les hace complicado el poder asistir a otros municipios para levantar su denuncia”, explicó.

El representante de Eco Urban subrayó que el cacomixtle es una especie nativa de México que se ha adaptado a la vida urbana y que no representa peligro para las personas porque no tienen rabia. “Es un animal inofensivo que cumple una función fundamental en el equilibrio de los ecosistemas urbanos porque controla plagas como roedores, cucarachas e insectos. En otras palabras, donde hay cacomixtles hay equilibrio; donde desaparecen comienzan a proliferar las plagas”, señaló.

Ante esta situación, la organización planteó diversas acciones para atender el problema y prevenir nuevos casos. Entre ellas destacan la instalación de cámaras de videovigilancia en el parque, el reforzamiento de rondines policiales durante el día y el uso de drones para monitorear la zona.

Asimismo, EcoUrban planea integrar cuadrillas ciudadanas para realizar recorridos de vigilancia comunitaria de manera coordinada con las autoridades.

También solicitarán la creación de un protocolo urgente de protección para fauna urbana, con el objetivo de prevenir ataques contra especies silvestres y evitar riesgos para mascotas y personas.

De manera paralela, la organización propondrá la instalación de una mesa de trabajo con especialistas en medio ambiente y conservación para generar estrategias de protección para la fauna que habita en distintos espacios verdes de Toluca.

Entre las propuestas también se encuentra la creación de corredores ambientales que conecten áreas como El Calvario, Ciudad Universitaria, el Parque Sierra Morelos y Paseo Colón, con el objetivo de permitir la convivencia entre la vida urbana y la fauna silvestre.

Finalmente, el activista hizo un llamado a las autoridades para actuar con rapidez y evitar que la problemática se extienda a otros parques de la ciudad, como en C.U., donde además de cacomixtles, hay aves e incluso un zorro gris.

“Debemos preguntarnos qué queremos en nuestros parques, fauna que mantiene el equilibrio natural o plagas de ratas como ya ocurre en algunos espacios. Proteger al cacomixtle también es proteger la salud y el equilibrio de nuestra ciudad”, concluyó.