SIN TON NI SON

A propósito de los recientes ataques de Israel a otros pueblos vecinos, voy a compartir algunas reflexiones de lo que son los judíos.

El pueblo judío constituye una de las comunidades históricas y culturales más antiguas del mundo. A lo largo de milenios ha desarrollado una identidad compleja que combina elementos religiosos, culturales, históricos y sociales. Más que una “raza” en sentido biológico —concepto que hoy es ampliamente cuestionado por la ciencia—, el judaísmo se entiende mejor como un pueblo o una tradición cultural y religiosa que ha logrado mantenerse a pesar de múltiples transformaciones históricas, migraciones y persecuciones.

Los orígenes del pueblo judío se remontan a las antiguas comunidades semitas del Cercano Oriente, particularmente en la región de Canaán, donde surgieron las primeras tradiciones que más tarde se consolidarían en la religión judía. Textos antiguos, como la Torá, narran la formación de una identidad basada en la creencia en un Dios único, lo cual representó una característica distintiva frente a las religiones politeístas predominantes en la antigüedad. Esta concepción monoteísta no solo influyó profundamente en la espiritualidad judía, sino que también se convirtió en una de las bases culturales que posteriormente impactaron a otras tradiciones religiosas como el cristianismo y el islam.

A lo largo de la historia, el pueblo judío ha experimentado períodos de esplendor cultural, así como momentos de profunda adversidad. Tras la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, muchas comunidades judías se dispersaron por diferentes regiones del mundo, dando origen a la llamada diáspora. A pesar de vivir en contextos culturales muy distintos —desde Europa y el norte de África hasta Asia y el Medio Oriente—, los judíos lograron preservar elementos fundamentales de su identidad, como la lengua hebrea en el ámbito religioso, la observancia de tradiciones y festividades, y una fuerte vida comunitaria.

La historia del pueblo judío también está marcada por episodios de discriminación y persecución. En diversas épocas, comunidades judías enfrentaron expulsiones, restricciones legales y violencia motivada por prejuicios religiosos, económicos o políticos. El caso más extremo de esta persecución fue el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, en el que millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. Este acontecimiento no sólo representó una tragedia humana de enormes proporciones, sino que también dejó una profunda huella en la memoria colectiva del pueblo judío y en la conciencia moral del mundo.

En la actualidad, las comunidades judías continúan presentes en muchos países, manteniendo vivas sus tradiciones al mismo tiempo que participan activamente en la vida social y cultural de las sociedades donde residen. Sin embargo ¿se justifica su actuar ante poblaciones vecinas para mantener su hegemonía?

