Aseguran predio con hidrocarburo ilegal en Tultepec

Tultepec, Méx.- Un predio en el que se presume se realizaba venta ilegal de hidrocarburo, fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad del EdoMéx, en conjunto con personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Policía Municipal.

Luego del análisis de la incidencia delictiva, personal de la Secretaría de Seguridad del EdoMéx, localizó un inmueble en el Paraje Trigo Tenco de esta jurisdicción, donde ingresaban y salían personas con bidones y garrafones de lo que al parecer era algún derivado del petróleo.

Ante el intercambio de información con integrantes de PEMEX y de la Policía Municipal, se efectuó un operativo en las inmediaciones de dicho establecimiento, del cual salieron dos hombres cargando bidones y al percatarse de la presencia de las fuerzas del orden abandonaron su carga y huyeron con rumbo desconocido.

Tras realizar una inspección a los bidones se confirmó que se trataba de hidrocarburo; al interior del inmueble se halló un tractocamión acoplado con un semirremolque, así como dos contenedores de metal, por lo que de forma inmediata se aseguró el predio y su interior y se levantó la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.

Mediante trabajos de investigación se logró identificar que un grupo criminal con orígenes en el estado de Jalisco podría controlar el robo y trasiego de hidrocarburo en municipios como Tultepec, Tultitlán, Melchor Ocampo, entre otros.

Cabe hacer mención que se trata de contenedores especiales que salen de las aduanas; por lo que podría haber entre 90 mil y 100 mil litros de hidrocarburo crudo, según la información proporcionada por personal del Grupo de Inteligencia y Logística de Pemex.

En la intervención se aseguró también un tractocamión, color blanco con amarillo, un semirremolque tipo pipa de color gris, dos contenedores de metal en color blanco, siete bidones de aproximadamente 20 litros de capacidad que en su interior contenían liquido con olor a hidrocarburo.