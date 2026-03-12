Cadenas de suministro en riesgo por la falta de imparcialidad judicial

Ciudad de Mexico-. La estabilidad de la industria manufacturera en México atraviesa un momento crítico que amenaza con descarrilar los beneficios de la relocalización de cadenas productivas. Lo que expertos y organismos internacionales observan hoy en los tribunales laborales no es solo una serie de disputas gremiales, sino un patrón de discrecionalidad institucional que pone en duda el Estado de derecho. La preocupación central radica en que la justicia laboral parece estar siendo utilizada como una herramienta de presión política, erosionando la confianza necesaria para mantener las inversiones a largo plazo.

Uno de los focos de mayor alerta es la actuación de la jueza Graciela Treviño Garza. Diversos actores del sector privado han señalado una velocidad atípica en sus resoluciones, las cuales carecen a menudo de una base jurídica sólida y limitan el derecho de defensa de las empresas. Se reporta que, en las audiencias, prevalece un clima de hostilidad que sugiere que las decisiones ya están tomadas antes de analizar las pruebas. Esta falta de imparcialidad procesal envía una señal de alarma a los mercados globales: en México, la ley laboral podría estar subordinada a intereses de grupo.

Paralelamente, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), bajo el mando de Alfredo Domínguez Marrufo, enfrenta severos cuestionamientos. Se le acusa de validar documentación dudosa y de mostrar una celeridad selectiva que favorece a ciertos despachos y sindicatos. En este ecosistema de opacidad, la figura del abogado Arturo Alcalde Justiniani resalta como un operador recurrente en los conflictos más agresivos del sector. Como ejemplo crítico destaca la situación de Tornel, fabricante de llantas con respaldo de capital indio, que hoy representa el rostro más visible de un litigio donde el derecho ha cedido el paso a una agenda de tintes políticos.

La gravedad de la situación se acentúa con la difusión de un audio del dirigente Gerardo Meneses, donde se presume una colusión con autoridades para obtener registros exprés y beneficios procesales indebidos. Esta supuesta coordinación para “reventar” fuentes de trabajo es vista como un golpe directo a la competitividad. El impacto no es menor: la industria del hule tiene en vilo 13,000 empleos directos y 48,000 indirectos, con una inversión de 900 millones de dólares bajo amenaza.

Este desorden institucional impacta directamente a la industria automotriz, que emplea a más de un millón de personas. La falta de reglas claras está empujando a las corporaciones a considerar la relocalización de sus plantas hacia Estados Unidos, donde la certeza jurídica es la norma. Si México no restablece el equilibrio procesal, el costo será una degradación irreversible de su plataforma industrial y la pérdida de miles de empleos.