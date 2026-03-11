Zinacantepec alista torneo de frontón con bolsa de premios

Zinacantepec, Méx.– Con la intención de seguir promoviendo la práctica deportiva y generar espacios de convivencia entre la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Zinacantepec, encabezado por el presidente municipal Manuel Vilchis, anunció la realización de un Torneo de Frontón en parejas a 10 tantos, actividad que reunirá a jugadores y aficionados de esta disciplina en un ambiente de competencia y compañerismo.

El evento se llevará a cabo el 28 de marzo a partir de las 8:00 de la mañana en el Parque Colibrí, escenario que recibirá a las parejas participantes que buscarán destacar dentro de esta competencia organizada por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec (IMCUFIDEZ).

La convocatoria contempla categoría libre, por lo que podrán participar deportistas de distintas edades y niveles, siempre y cuando se inscriban en parejas para competir bajo la modalidad de 10 tantos, formato que garantiza encuentros dinámicos y de gran intensidad dentro de la cancha.

Como parte del incentivo para los participantes, los organizadores anunciaron una bolsa de 5 mil pesos en premios, que será repartida entre las parejas que logren colocarse en los primeros lugares del torneo. Este estímulo busca reconocer el esfuerzo y la dedicación de quienes practican el frontón, disciplina que cuenta con una importante tradición en diversas comunidades del Estado de México.

Autoridades municipales destacaron que la organización de eventos deportivos forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la actividad física y promover hábitos saludables entre la población. Asimismo, señalaron que el deporte se ha convertido en una herramienta clave para fomentar valores como el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo.

A través de estas iniciativas, el Ayuntamiento de Zinacantepec y el IMCUFIDEZ buscan impulsar el talento deportivo local y ofrecer a la ciudadanía espacios donde puedan desarrollarse tanto en lo deportivo como en lo social.

Finalmente, las autoridades extendieron la invitación a la población para sumarse a este torneo, ya sea participando dentro de la cancha o apoyando a los competidores, en una jornada que promete reunir talento, entusiasmo y pasión por el frontón en el Parque Colibrí.