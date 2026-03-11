Irán pone en duda participación en el Mundial 2026

Ciudad de México.- La participación de Irán en la Copa del Mundo de 2026 se encuentra en entredicho luego de que el ministro de Deportes de ese país, Ahman Donyamali, asegurara que la selección iraní no participará en el torneo debido al contexto político y militar que atraviesa la nación asiática. El certamen mundialista se disputará el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá.

El funcionario iraní señaló que las recientes tensiones y conflictos en la región han generado un escenario que impide al equipo nacional competir en la máxima justa del futbol. De acuerdo con sus declaraciones, el país enfrenta una situación complicada tras los ataques ocurridos el pasado 28 de febrero, en los que falleció Ali Jamenei.

“Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, expresó Donyamali, quien también aseguró que en los últimos meses el país ha enfrentado conflictos que han dejado miles de víctimas, lo que imposibilita pensar en la participación del representativo nacional en el torneo.

Las declaraciones del ministro contrastan con lo manifestado horas antes por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien aseguró que Irán sí tendría la posibilidad de competir en el Mundial de 2026. Tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el dirigente del organismo rector del futbol señaló que el equipo iraní sería bienvenido a disputar el certamen.

El calendario preliminar contemplaba que la selección iraní disputara sus tres encuentros de la fase de grupos en territorio estadounidense: el 15 y el 21 de junio en Los Ángeles frente a Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente, mientras que el 26 de junio enfrentaría a Egipto en Seattle.

En caso de que la federación iraní confirme oficialmente su retiro del torneo, podría enfrentar sanciones económicas por parte de la FIFA. El reglamento del Mundial establece multas mínimas de 250 mil francos suizos si la renuncia ocurre con más de 30 días de anticipación al inicio del torneo, o de 500 mil francos suizos si la decisión se toma en un periodo menor.

Además, la FIFA tendría la facultad de designar a otra selección para ocupar el lugar vacante. Entre los posibles beneficiados aparece Irak, que se mantiene atento a la decisión final del organismo internacional.