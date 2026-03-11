Gobierno de Toluca, liquida adeudo histórico con el ISSEMyM: Moreno

Toluca, Méx.- El alcalde Ricardo Moreno dio a conocer que ya fue liquidado en tiempo récord el adeudo histórico del Gobierno municipal de Toluca con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) al reducir de dos años a tres meses el plazo de liquidación de más de 600 millones de pesos.

En conferencia La Toluqueña, el presidente municipal reiteró que más allá de las cifras, este pago representa justicia laboral y social, pues garantiza que las y los trabajadores mantengan vigentes sus derechos de seguridad social y, dijo, estamos actuando hoy para tener mejores condiciones en el futuro. Ante ello, la capital mexiquense se posiciona como el municipio que más recursos ha pagado al instituto, consolidándose como un ejemplo de responsabilidad administrativa.

El edil y recordó que recibió el Ayuntamiento de Toluca con un desorden administrativo, una infraestructura deteriorada y compromisos de deuda pública que ponían en riesgo la operatividad y funcionalidad de diversas áreas, por lo que se saldó el adeudo acumulado durante el periodo de 2020 a 2024 que representaban una carga financiera heredada que comprometía la estabilidad municipal.

Explicó que el 5 de diciembre de 2025 se firmó un acuerdo para pagar a 24 parcialidades, no obstante, por la eficiencia financiera se liquidó en tres meses, por lo que la cronología de pagos que se registró fue que en diciembre se saldó el 33.50%, en enero el 3.50% y en febrero el 63%, mostrando un esfuerzo fiscal extraordinario al inicio de 2026 para cerrar el capítulo.

Con dicha acción, Toluca tiene la posibilidad de acceder a beneficios indirectos como obtener fondos estatales en más de 100 millones de pesos como el GIDEM Gasto de Inversión para el Desarrollo del Estado de México; el FEFOM Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal y Fondos del Instituto Municipal de las Mujeres.