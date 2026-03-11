Todo listo para el Festival contra las Adicciones con actividades deportivas

Metepec, Méx.- Con el propósito de fomentar hábitos saludables y generar conciencia entre la juventud sobre la importancia de mantenerse alejados de las adicciones, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec (IMCUFIDEM) llevará a cabo el Festival contras las Adicciones y Carrera Atlética 3.5K, actividad dirigida a estudiantes de secundaria y preparatoria del municipio.

El evento se realizará el viernes 13 de marzo en el Parque Providencia, donde a partir de las 8:30 de la mañana se desarrollará una jornada que combinará actividad física, mensajes motivacionales y exhibiciones deportivas, con el objetivo de promover el deporte como una alternativa positiva para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

De acuerdo con el programa, las actividades comenzarán desde las 8:00 horas con la llegada de los estudiantes al parque, para posteriormente dar paso a una serie de conferencias y dinámicas enfocadas en la prevención de adicciones.

A las 8:45 horas, el piloto de Nascar, Jesús Gallardo “Codriver”, ofrecerá una conferencia en la que compartirá su experiencia dentro del automovilismo y hablará sobre la disciplina, el esfuerzo y la constancia que se requieren para alcanzar metas en el deporte y en la vida.

Más tarde, a las 9:20 horas, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, participará con una conferencia motivacional en la que invitará a los jóvenes a mantenerse enfocados en proyectos positivos y a utilizar el deporte como una herramienta para fortalecer su desarrollo personal.

Posteriormente se realizará una activación física a las 9:50 horas, previo al banderazo de salida de la carrera atlética de 3.5 kilómetros, programado para las 10:00 horas, recorrido que permitirá a los participantes vivir una experiencia deportiva en un ambiente de convivencia y sana competencia.

Tras la carrera se llevará a cabo la premiación a las 10:45 horas, seguida de mensajes motivacionales del influencer Paolo Fajer y del boxeador metepequense Ricardo “Capi” Téllez.

El evento concluirá con una función de box amateur, con lo que se busca reforzar el mensaje de que el deporte puede convertirse en una herramienta clave para construir un mejor futuro para las nuevas generaciones.