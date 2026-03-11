Todo listo en EdoMéx para la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica para mascotas

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Del 22 al 28 de marzo se realizará la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2026 en el Estado de México, una campaña dirigida a proteger la salud de perros, gatos y de la población, mediante la aplicación gratuita de la vacuna contra la rabia.

Durante esta jornada, la Secretaría de Salud estatal, a través del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), instalará módulos de vacunación en plazas públicas y puntos comunitarios, donde los dueños podrán llevar a sus mascotas para recibir la dosis sin costo.

La vacuna antirrábica es fundamental para prevenir esta enfermedad, la cual puede transmitirse a los seres humanos a través de la mordedura de animales infectados.

Por tal motivo, autoridades sanitarias recordaron que la vacunación oportuna es una de las principales medidas para evitar contagios.De acuerdo con recomendaciones de salud, los perros y gatos deben recibir su primera vacuna al mes de nacidos, posteriormente un refuerzo a los tres meses de edad y después una dosis anual durante toda su vida.

En el Estado de México, las campañas de vacunación antirrábica han permitido mantener bajo control esta enfermedad, ya que en años recientes se han aplicado más de tres millones de dosis anuales a perros y gatos, lo que ha contribuido a mantener a la entidad libre de casos de rabia transmitida por caninos.

Las autoridades llamaron a la población para participar en la jornada y acudir al módulo más cercano con sus mascotas, a fin de fortalecer la prevención y garantizar la protección tanto de los animales como de las familias.Para conocer los puestos de vacunación disponibles, las personas pueden consultar el sitio oficial:https://salud.edomex.gob.mx/isem/puestos_vacunacion_antirrabica.Finalmente, reiteraron que la vacunación es gratuita y forma parte de las estrategias de salud pública enfocadas en la prevención de enfermedades zoonóticas bajo el lema Prevenir es Salud.