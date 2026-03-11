Taxistas del AICM exigen frenar a Uber y DiDi por operar sin permisos

Ciudad de México. – El transporte en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) enfrenta una nueva etapa de tensión, los permisionarios de taxis oficiales han anunciado una serie de movilizaciones permanentes en las terminales aéreas para exigir que las autoridades federales regulen de manera estricta a las aplicaciones de transporte particular como Uber y Didi.

De acuerdo con un comunicado del gremio difundido por los transportistas autorizados, denuncian una competencia desleal y una presunta falta de garantías de seguridad para los usuarios que optan por vehículos de plataforma.

Situación que surge en un contexto de vacío legal y falta de respuesta por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), lo que mantiene en vilo tanto a conductores como a los millones de viajeros que transitan diariamente por la capital.

Su principal inconformidad de los concesionarios radica en la desigualdad de condiciones operativas. Los taxistas autorizados sostienen que ellos cumplen con el pago de permisos federales, cuotas aeroportuarias y seguros de cobertura amplia, requisitos que, según acusan, no se aplican de la misma forma a las plataformas digitales.

El grupo de taxistas afirma que las aplicaciones operan “ilegalmente y sin control gubernamental”, extendiendo sus servicios a todas las terminales del país.

La exigencia es clara, las autoridades deben comprometerse por escrito a respetar las disposiciones legales vigentes y obligar a Uber y Didi a ajustarse a los mismos estándares de calidad y legalidad que los taxis de sitio.

Actualmente, existe una disputa jurídica compleja, los concesionarios enfatizan que el servicio de las aplicaciones no cuenta con una autorización oficial expedida por la SICT.

No obstante, también reconocen que Uber obtuvo una suspensión en un juicio de amparo ante el Juzgado 13 de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, a pesar de este recurso legal, los transportistas oficiales acusan a la empresa de difundir información falsa para convencer a los usuarios de que pueden operar sin restricciones.

Para los permisionarios, permitir esta operación vulnera sus derechos y pone en riesgo sus fuentes de empleo, por lo que han rechazado las propuestas de reforma que buscan adaptar las reglas actuales en favor de las aplicaciones.

Las manifestaciones se detuvieron una vez que llegaron a 4 acuerdos para todos los aeropuertos de la República mexicana, entre ellos, que si existe una necesidad de crecimiento del padrón para satisfacer a los usuarios y abatir las largas filas de espera, se van a entregar permisos a todo aquel que cumpla con los requisitos, incluyendo a los permisionarios que hoy en día se encuentran en los aeropuertos, y el último acuerdo, pues fue particularmente la Ciudad de México, establecer un canal de comunicación con el director general y con las autoridades correspondientes para poder llegar a acuerdos en relación con los problemas que se presentan hoy en día

Los taxistas se ofrecieron a mejorar todavía más el servicio que prestamos a generar una mayor calidad en la prestación del servicio.