México plantea tres ejes clave en la revisión del T-MEC: Ebrard

Puebla, Méx. – El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reiteró que la próxima semana México iniciará su primera ronda de conversaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un proceso que se centrará inicialmente en tres temas estratégicos para la región de América del Norte.

Desde el estado de Puebla donde participó en un encuentro con empresarios textileros, y en conferencia de prensa posterior, Ebrard explicó que el primer punto será reducir la alta dependencia que tienen México, Estados Unidos y Canadá de importaciones provenientes de Asia, particularmente en sectores clave de la industria.

El secretario compartió en un post a través de la red social X: Asistí a la EXINTEX 2026 en Puebla representando a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la Exposición más relevante de la Industria Textil en nuestro país. Un millón cien mil empleos dependen de su fortalecimiento.

Destacó Marcelo Ebrard, que el enfoque de las negociaciones ha cambiado respecto a discusiones anteriores, pues ahora el objetivo es fortalecer la producción regional: “El primer tema es cómo vamos a reducir de manera conjunta la dependencia muy elevada de nuestros países respecto a otros países en Asia, en particular. Hoy el primer tema es cómo reemplazamos o, dicho de otra manera, cómo trabajamos juntos para producir más en América del Norte en lugar de importarlo” enfatizó.

El segundo eje de la revisión T-MEC será el fortalecimiento de las reglas de origen, las cuales determinarán con mayor precisión dónde se producen los bienes que se comercian dentro del bloque, en ese sentido, advirtió que contar con la certificación de origen será determinante para evitar aranceles o restricciones comerciales.

El tercer punto que se abordará en la primera ronda será la seguridad de las cadenas de suministro, especialmente ante escenarios internacionales de tensión como los conflictos en Medio Oriente que pueden afectar mercados estratégicos como el energético. Ebrard también destacó el peso económico de México en su relación comercial con Estados Unidos y aseguró que el país cuenta con capacidad de negociación en este proceso.

En materia laboral, el titular de Economía explicó que el Gobierno Federal ha sostenido consultas con sindicatos y organizaciones del movimiento obrero para integrar sus planteamientos en la revisión del tratado, de acuerdo con el funcionario, uno de los principales consensos es que el mecanismo laboral del acuerdo funcione de manera equitativa para ambos países.

Finalmente, agregó que ese será uno de los objetivos de la delegación mexicana durante las negociaciones. “Tiene que ser la misma norma”, enfatizó.

Sobre la posibilidad de discutir niveles salariales dentro del tratado, Ebrard señaló que aún es temprano para saber si ese tema será incluido en la mesa de negociación.