Agreden a policías municipales en Metepec; hay cinco detenidos

Metepec, Méx.- Dos policías municipales resultaron lesionados luego de ser agredidos con palas y otros objetos por un grupo de personas durante la atención de un reporte ciudadano en la colonia Agrícola Lázaro Cárdenas. Los hechos derivaron en la detención de cinco presuntos responsables, entre ellos un menor de edad.

De acuerdo con información difundida por el alcalde de Fernando Flores Fernández, el incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas del martes 10 de marzo, cuando elementos de la policía municipal acudieron al lugar tras recibir un llamado de emergencia por una presunta agresión contra un vendedor en esa zona del municipio.

Según el reporte, al arribar al sitio, los oficiales encontraron a dos presuntos infractores acompañados por integrantes de sus familias, quienes al ser confrontados por los agentes respondieron de manera violenta, utilizando palas y otros objetos para agredir a los uniformados.

Durante la agresión, dos elementos de la corporación resultaron lesionados, por lo que requirieron atención médica. Las autoridades municipales informaron que su estado de salud es estable y que se mantiene seguimiento a su evolución.

Tras controlar la situación, los policías lograron detener a cuatro hombres adultos y a un menor de edad, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, instancia que determinará su situación jurídica y el posible deslinde de responsabilidades.

El alcalde Fernando Flores Fernández expresó su respaldo a los integrantes de la corporación y deseó una pronta recuperación a los oficiales heridos. Asimismo, reiteró que su administración no permitirá agresiones contra ciudadanos ni contra elementos de seguridad pública.

Los hechos ocurridos en la colonia Agrícola Lázaro Cárdenas generaron movilización policiaca en la zona, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias que originaron la confrontación.

El gobierno municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a utilizar los canales de denuncia y colaborar con las autoridades, con el objetivo de mantener la seguridad y el orden en el municipio.