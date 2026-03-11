Rechazan Reforma Electoral de Sheinbaum; MORENA anuncia Plan B

Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, dicha iniciativa no alcanzó la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución, que es de dos terceras partes de los votos (334 diputados). En la votación se registraron 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, por lo que el dictamen fue desechado.

Pese a que la propuesta fue impulsada por el partido oficialista Morena, no logró el respaldo suficiente porque legisladores de otros partidos de oposición votaron en contra y algunos aliados también se desmarcaron.

Entre los cambios principales que planteaba el proyecto estaban: Reducir el número de senadores de 128 a 96, cambiar el sistema de representación proporcional para elegir legisladores, reducir el gasto electoral aproximadamente 25 %, eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y regular el uso de inteligencia artificial y bots en campañas políticas.

El gobierno argumentaba que estas medidasabaratarían las elecciones y modernizarían el sistema electoral.

Este rechazo representa uno de los primeros reveses legislativos importantes para el gobierno federal en esta legislatura y abre un nuevo debate sobre la reforma del sistema electoral en México.

Por su parte, las principales reacciones de la oposición y los cambios que Morena: El Partido Acción Nacional (PAN) señaló que la iniciativa representa un retroceso democrático y podría debilitar a las instituciones electorales, sus legisladores afirmaron que reducir el financiamiento y cambiar el sistema de representación proporcional podría afectar el pluralismo político y beneficiar al partido en el poder.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), también rechazó la reforma y calificó la propuesta como un intento de controlar el sistema electoral. El dirigente nacional del partido incluso propuso formar un bloque opositor con PAN y Movimiento Ciudadano para frenar la iniciativa y evitar cambios que, según el PRI, pondrían en riesgo la democracia.

Así mismo, Movimiento Ciudadano criticó la iniciativa porque considera que no resuelve problemas clave del sistema electoral y podría afectar la representación de minorías en el Congreso, el partido incluso planteó presentar su propia propuesta de reforma electoral alternativa.

Incluso, aliados de Morena, como el PVEM y el PT, mostraron reservas o votaron en contra en algunas fases del debate, lo que contribuyó a que la reforma no alcanzara la mayoría necesaria para modificar la Constitución.

Tras el rechazo en Diputados, legisladores de Morena anunciaron que buscarán impulsar modificaciones mediante leyes secundarias, que requieren menos votos que una reforma constitucional.

Cabe resaltar que, legisladores de Morena anunciaron que impulsarán un “Plan B”, que consistiría en promover cambios mediante leyes secundarias, que requieren menos votos, presentar nuevas iniciativas parciales sobre algunos puntos de la reforma, la propia presidenta había adelantado que tenía alternativas en caso de que el Congreso no aprobara la reforma constitucional.

Una de las medidas centrales sería recortar hasta 25 % del financiamiento público a los partidos políticos, con el argumento de reducir el costo de las elecciones, el proyecto planteaba modificar la forma de elegir a los diputados de representación proporcional, pasando de listas partidistas a mecanismos más directos de votación, también se busca reducir gastos del Instituto Nacional Electoral (INE) y ajustar el salario de consejeros electorales para disminuir costos del sistema electoral, La reforma plantea fortalecer la vigilancia del dinero en campañas, incluso con coordinación entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera para detectar recursos ilícitos, otro punto sería regular el uso de inteligencia artificial, bots y herramientas digitales en propaganda política.