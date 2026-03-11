Catean presunto punto de venta de drogas en Tláhuac

Ciudad de México.– Gracias a las autoridades de seguridad, mediante el cateo en un inmueble ubicado en la colonia Zapotitla, en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, localizaron el sitio donde presuntamente operaba un punto de distribución de droga.

El operativo fue encabezado por los elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Las autoridades ejecutaron una orden de cateo otorgada por un juez, luego de reunir las pruebas suficientes para señalar que el inmueble era utilizado para actividades de narcomenudeo.

Cabe mencionar que, durante la inspección en la vivienda, los agentes localizaron y aseguraron dosis de presunta metanfetamina, cocaína en pequeñas bolsas listas para su venta, sustancias sintéticas tipo LSD, así como objetos y material que presuntamente se utilizaba para empaquetar y distribuir la droga.

En el sitio lograron detener a un hombre identificado como posible responsable de la venta de narcóticos, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para determinar su responsabilidad y verificar si pertenece a alguna red de distribución en la zona.

Tras el cateo del inmueble, el mismo quedó asegurado por la Fiscalía capitalina, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles implicados y determinar si el punto formaba parte de una red de narcomenudeo en la zona sur de la ciudad.