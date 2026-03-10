Zinacantepec alista el primer “Patitas Fest” para promover la adopción animal

Zinacantepec, Méx.- Con la finalidad de fomentar la adopción responsable y apoyar a animales rescatados, el Ayuntamiento de Zinacantepec anunció la realización del primer “Patitas Fest”, un evento que reunirá a asociaciones protectoras, emprendedores y amantes de las mascotas el próximo 22 de marzo, de 10:00 a 15:00 horas, en el Jardín Constitución.

La iniciativa se realiza en coordinación con la asociación Corazón Canino, organización dedicada al rescate y cuidado de perros y gatos en situación de abandono. El festival busca generar conciencia entre la población sobre la importancia de brindar un hogar digno a los animales, además de promover acciones solidarias en beneficio de aquellos que aún se encuentran en espera de una familia.

Uno de los principales objetivos del evento será reunir alimento para los animales rescatados mediante la dinámica “1 km de croquetas”, por lo que se invita a la ciudadanía a donar un kilo de croquetas durante la jornada. El alimento recolectado será destinado al cuidado y mantenimiento de los perros y gatos que actualmente protege la asociación.

Durante el “Patitas Fest”, los asistentes podrán participar en diversas actividades pensadas para toda la familia. Entre ellas destaca la pasarela de adopción, donde los visitantes tendrán la oportunidad de conocer a perritos que buscan un hogar. También habrá micrófono abierto, spot de fotos para mascotas, corte exprés y el concurso “El perro con más flow”, actividad que promete llenar de alegría y creatividad el evento.

Además, el festival contará con el Mercadito Joven, un espacio donde emprendedores locales ofrecerán alimentos, arte y productos creativos, impulsando así la economía local y brindando visibilidad a proyectos juveniles del municipio.

El alcalde de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, señaló que este tipo de eventos reflejan el compromiso de la administración municipal con el bienestar animal y la participación social.

“En Zinacantepec creemos que las juventudes pueden generar cambios reales en la comunidad. Por eso respaldamos iniciativas como ‘Patitas Fest’, que no solo promueven la convivencia familiar, sino también la solidaridad con los perritos y gatitos que necesitan un hogar”, expresó.

Con este evento, el municipio busca consolidar una cultura de respeto y cuidado hacia los animales, invitando a la ciudadanía a sumarse a esta jornada solidaria que combina conciencia social, convivencia familiar y amor por las mascotas.