Foro en Toluca analiza el presente y futuro del futbol femenil

Toluca, Méx.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el municipio de Toluca fue sede del Foro de Fútbol Femenil 2026, un espacio de diálogo y reflexión que reunió a especialistas, autoridades y deportistas con el objetivo de analizar el crecimiento de esta disciplina y promover mayores oportunidades para niñas y mujeres en el deporte.

El encuentro, organizado por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET), permitió abordar distintos temas relacionados con el papel de la mujer en el deporte, la evolución del futbol femenil y los desafíos que enfrenta en el ámbito profesional y formativo. A lo largo de la jornada se desarrollaron conferencias y mesas de análisis con la participación de académicos, entrenadores y atletas.

Dentro del programa destacó la conferencia “El Origen del 8M”, impartida por Rocío Álvarez Miranda, coordinadora de la Especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). Posteriormente se realizó la mesa de análisis “El Futbol Femenil en Toluca”, donde especialistas dialogaron sobre el crecimiento de esta disciplina en el ámbito local y la importancia de generar más espacios para su desarrollo.

Más adelante, la maestra Haidée García Martínez, docente del Sistema Nacional de Capacitación de la Federación Mexicana de Futbol, ofreció la conferencia “Futbol, Sociedad, Cultura y ¿Mujeres?”, en la que abordó el papel del balompié como herramienta de transformación social. Por su parte, Juan Carlos Pérez Hernández, psicólogo deportivo del Club América Femenil, presentó la charla “La mente de la futbolista”, enfocada en la preparación psicológica y el bienestar emocional de las atletas.

Uno de los momentos más enriquecedores fue la mesa “Retos y perspectivas del futbol femenil en México”, donde participaron Beatriz Cova Guzmán, coordinadora general de la Liga TDP Femenil de la Federación Mexicana de Futbol; Teresa Ixchel Alonso García, ex seleccionada nacional de natación artística; así como las futbolistas Karla Lorena Martínez Díaz y Kamila Ramírez Delfín, jugadoras vinculadas al Deportivo Toluca.

El evento contó con la presencia de Rocío Pegueros Velázquez, presidenta honoraria del DIF Toluca; Ana Victoria Tapia, segunda regidora del Ayuntamiento; representantes del Instituto de la Mujer de Toluca, autoridades académicas de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEMéx y la directora general del IMCUFIDET, Berenice Castro Plaza.