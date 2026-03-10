México arranca con tres victorias en Mundial Sub-19 de Boxeo

Bangkok, Tailandia.- La selección mexicana inició con paso firme su participación en la Copa Mundial de Futuros de Boxeo Sub-19, que se lleva a cabo en Bangkok, Tailandia, al sumar tres victorias durante los primeros dos días de competencia.

En la jornada inaugural de este domingo, la michoacana Sofía Guadalupe Ramírez Reyes otorgó a México el primer triunfo al imponerse por decisión unánime (4-1) a Chen Ning Hong, de China Taipéi, en la categoría de -54 kilogramos, con tarjetas de 30-27, 28-29, 30-27, 30-27 y 30-27.

Durante la misma jornada, Jehiely Salmai García Soto (-51 kg) fue superada por la venezolana Grenyellis García por decisión mayoritaria (4-1), con tarjetas de 29-28, 29-28, 29-28, 29-28 y 27-30; mientras que Jorge Luis Nieblas Gutiérrez (-70 kg) no logró avanzar tras caer por decisión unánime (0-5) ante el marroquí Marouane Jaafri, con puntuaciones de 27-30, 27-30, 26-30, 27-30 y 27-30.

En el inicio de semana, la delegación nacional sumó dos triunfos más: el primero fue obra de Josué Zepeda González (-60 kg), quien se impuso por decisión dividida (4-1) al canadiense Jayden Willis, con tarjetas de 29-28, 30-27, 30-26, 28-29 y 30-27. Por su parte, Jonathan Bibriesca Arévalo (-55 kg) obtuvo su pase a la siguiente ronda tras el abandono de Chirill Slepoi de Moldavia.

En otro combate, la mexicana Nancy Beatriz Acosta Ramírez (-57 kg) fue derrotada por decisión dividida (2-3) ante la húngara Zsófia Kiss, con tarjetas de 27-30, 28-29, 28-29, 29-28 y 29-28.

Este 10 de marzo verán acción cuatro integrantes de la delegación nacional:

Sofía Ramírez (-54 kg), quien enfrentará a la coreana Yerin Kim en la ronda de dieciseisavos de final; Alan Ocampo (-50 kg), que se medirá al escocés Aaron Sarwar en la ronda de 32; Atena Juárez (-48 kg), también en la ronda de 32, frente a Fang Yu Chen, de China Taipéi; y Camila Bohórquez (-60 kg), quien enfrentará a la rumana Rebeca Micaela Muller en la misma fase.

Este certamen, organizado por la federación internacional World Boxing, representa un evento clave en el proceso de asignación de plazas rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.