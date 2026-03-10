Otro mexicano a Europa, jugará para el Atlético de Madrid

Ciudad de México.- El talento joven mexicano sigue abriéndose las puertas en el extranjero. El Club Atlético de San Luis anunció que el juvenil Emiliano Muñoz fue cedido al Atlético de Madrid, convirtiéndose en otro futbolista mexicano que dará el salto al futbol europeo en busca de consolidar su carrera.

Muñoz, originario de San Luis Potosí y con apenas 16 años de edad, comenzó su formación con el Atlético de San Luis en 2024. Desde sus primeros torneos en las fuerzas básicas del club potosino llamó la atención por su capacidad ofensiva y su determinación dentro del terreno de juego, cualidades que lo llevaron a formar parte de las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-19 de la institución.

Durante su proceso formativo con el conjunto potosino, el joven delantero acumuló más de 3 mil 100 minutos de actividad oficial, periodo en el que logró marcar 25 goles. Estas cifras reflejan su capacidad goleadora y su crecimiento constante dentro de las divisiones inferiores, donde destacó por su intensidad, talento y compromiso en cada partido.

El rendimiento del atacante también le ha permitido comenzar a abrirse paso en el plano internacional. Gracias a su desempeño en las fuerzas básicas, Emiliano Muñoz ha sido considerado en procesos de selecciones menores de México, recibiendo convocatorias para concentraciones y actividades con representativos juveniles del país, lo que confirma su proyección como una de las jóvenes promesas del balompié nacional.

La llegada de Muñoz al Atlético de Madrid también forma parte de la estrategia de colaboración entre los clubes que integran el grupo Atlético de Madrid, conformado por el equipo español, el Atlético de San Luis y el Atlético Ottawa de Canadá. Esta estructura busca impulsar el desarrollo de jóvenes futbolistas mediante oportunidades de formación y competencia en distintos contextos internacionales.

En los últimos años, esta sinergia ha permitido que varios jugadores continúen su crecimiento fuera de México. Tal es el caso de Ronaldo Nájera, quien el año pasado se integró al Atlético Madrileño, mientras que David Rodríguez y Kevin Ortega jugaron con el Atlético Ottawa en 2025, equipo con el que lograron coronarse campeones. Para este año también fueron cedidos al club canadiense Jonantán Villal y Emiliano García.

Con apenas 16 años, Emiliano Muñoz inicia ahora un nuevo capítulo en su carrera, con el reto de adaptarse al futbol europeo y continuar desarrollando el talento que hoy lo coloca como otro mexicano que busca abrirse camino en Europa.