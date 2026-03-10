Clase nacional “Mujeres Imparables” impulsa la defensa personal

México.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), celebró exitosamente este domingo 8 de marzo la Clase Nacional de Defensa Personal “Mujeres Imparables” por la Igualdad y Contra la Violencia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, primera mandataria de la historia nacional, y el director general de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo, impulsaron esta iniciativa que se llevó a cabo simultáneamente en 102 puntos de los 32 estados de la República Mexicana con la participación de poco más de 52 mil 600 mujeres de todas las edades.

Uno de los grandes objetivos de esta clase nacional fue reafirmar que la actualidad social en México es incluyente y está a la vanguardia del empoderamiento femenil, prioridades que se alinean con el primer mandato presidencial de una mujer en nuestro país.

De igual manera, se buscó promover el autocuidado y la cultura de la prevención mediante el aprendizaje de técnicas básicas de defensa personal a través de la activación física, para lo cual también se trabajó en coordinación con la Federación Mexicana de Judo y los Órganos de Cultura Física y Deporte Estatales.

Cada entidad federativa designó a entrenadoras y entrenadores de primer nivel y con vasta experiencia para ser responsables de dirigir las clases, para así garantizar la correcta ejecución de la actividad en cada una de las sedes participantes.

La Ciudad de México contó con seis sedes para el evento, y en cada una de ellas se tuvo la presencia de una representante y líder de la nueva CONADE: la directora de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), Rita Pasos; la subdirectora de Administración, Lourdes Martínez; la directora de Alto Rendimiento, Carolina Acosta; la directora del CEDEM, Karla Camacho; la jefa de Planeación; Lidia Carmona; y la directora de Alianzas Estratégicas, Alicia Blanco.

La Clase Nacional de Defensa Personal “Mujeres Imparables” por la Igualdad y Contra la Violencia cierra con broche de oro un fin de semana dedicado al reconocimiento de la lucha histórica por la igualdad de género, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia.

En esta misma línea, la CONADE y su director general, Rommel Pacheco, en conjunto con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS), realizaron en la ENED la 1ra. Clase Masiva de Yoga y una Clase de Defensa Personal.

El Gobierno de México y la CONADE refrendan su compromiso con las mujeres mexicanas desde el deporte y la cultura física, ya que, además de la coyuntura social, se vive una época dorada en el alto rendimiento con múltiples atletas que son campeonas del mundo, multimedallistas internacionales y referentes en sus disciplinas.