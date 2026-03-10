Mohamed y Pereira destacan compromiso del Toluca ante San Diego en CONCACAF

San Diego, California.- Los Diablos Rojos del Toluca FC se reportan listos para encarar un nuevo desafío internacional este miércoles, cuando visiten al San Diego FC en el duelo de ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup. El encuentro se disputará en el Snapdragon Stadium a las 21:30 horas, donde los Diablos buscarán dar el primer golpe de la serie con la intención de cerrar la eliminatoria en casa.

Previo al compromiso, el entrenador escarlata, Antonio Mohamed, dejó claro que su equipo mantiene los pies en la tierra y que no existe ningún tipo de relajación, pese al buen momento que atraviesan en la temporada. El estratega destacó la competitividad interna del plantel y la buena gestión de cargas físicas, lo que permitirá contar con jugadores frescos para el compromiso internacional.

“La mente está muy bien, hay mucha ilusión y todos están dispuestos a jugar. El fin de semana rotamos a varios futbolistas que habían participado ante Pumas, lo que nos permite llegar con energía para afrontar este partido”, explicó el técnico argentino, quien insistió en que el respeto por el rival es parte de la identidad del equipo.

Mohamed también subrayó que el Toluca ha construido una cultura de competencia basada en la intensidad y la humildad, características que han permitido al club mantenerse en la parte alta de la tabla e invicto en lo que va del año. “No subestimamos a nadie. Juegue quien juegue, el equipo mantiene la intensidad. Nuestro ADN es pelear cada partido sin pensar más allá de los 90 minutos”, aseguró.

En la misma línea se expresó el defensa uruguayo Federico Pereira, quien señaló que el equipo sabe de la importancia de no conceder ventajas en una serie internacional. El zaguero afirmó que los Diablos saldrán concentrados desde el primer minuto para obtener un resultado favorable en territorio estadounidense.

Con un plantel motivado y la mira puesta en trascender en la CONCACAF, Toluca buscará demostrar su jerarquía fuera de casa y encaminar la eliminatoria rumbo al partido de vuelta en el “Nemesio Diez”.