México presente en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Ciudad de México.- El para esquiador mexicano Arly Velásquez, único representante nacional en la justa invernal, entró en acción este 7 de marzo en la prueba de downhill (esquí en descenso).

Arly, oriundo de Cancún, Quinata Roo, tiene en esta cita su quinta participación en Paralímpicos Invernales, teniendo su mejor registro en Sochi 2014 cuando finalizó en el lugar 11 en el supergigante.

Ahora, ante un nuevo reto, Arly llega a Milano-Cortina 2026 con más preparación y mayor madurez personal y deportiva para enfrentar este objetivo.

Sus competencias:

Downhill – no finalizó por caída

Super G – lugar 15° con tiempo de 1.21.53 min

Eslalom Gigante – 13 de marzo, primer descenso a las 2:00* y segundo a las 5:30* horas.

*Horarios en tiempo del centro de México*