Habrá nueva ley orgánica del Poder Judicial: Choco Parra

*Armenta presentó ante el Congreso una serie de iniciativas sobre la reforma al Poder Judicial

Desde Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier presentó una serie de iniciativas sobre la reforma al Poder Judicial, informó el coordinador del gabinete, José Luis García Parra.

En conferencia de prensa, explicó que la semana pasada enviaron el paquete de propuestas al Congreso local.

Dijo que el objetivo es armonizar la reforma en Puebla, con ello, se expedirá una nueva ley orgánica que modificará la conformación del Poder Judicial.

Por su parte, Armenta Mier indicó que su gobierno será respetuoso de los procesos institucionales y subrayó que la propuesta busca democratizar el sistema judicial y fortalecer la transparencia de las instituciones.