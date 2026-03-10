EdoMéx reporta reducción de homicidios dolosos en un 61% en 17 meses

Toluca, Méx.— El Estado de México registra una tendencia a la baja en los delitos de alto impacto, particularmente en el homicidio doloso, con una reducción del 61 por ciento en el promedio diario durante los últimos 17 meses, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La información fue dada a conocer durante la conferencia matutina del Gobierno federal, donde se presentaron cifras sobre incidencia delictiva en el país. Posteriormente, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez compartió en redes sociales los resultados correspondientes a la entidad mexiquense, los cuales comprenden el periodo de septiembre de 2024 a febrero de 2026.

“En la Mesa de Paz de este martes dimos seguimiento a la #MañaneraDelPueblo de nuestra querida Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se informó que en el #EdoMex contamos con una disminución de 61 % en el promedio diario de homicidio doloso, desde septiembre de 2024 a febrero de 2026. La coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno permite brindar seguridad a las familias mexiquenses”, dijo en su cuenta de X.

Las cifras reflejan los resultados de la estrategia de seguridad implementada en el estado, basada en la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como en operativos estratégicos, labores de inteligencia y despliegues focalizados en distintas regiones de la entidad.

Durante la Mesa de Paz número 44, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, destacó los avances registrados en la disminución del delito de homicidio doloso.

“Hoy, en la Mesa de Paz revisamos los resultados en materia de incidencia delictiva reportados en la Mañanera del Pueblo. Gracias a la coordinación que encabeza nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la estrategia de seguridad está dando resultados históricos. -61% de homicidios dolosos de septiembre del 2024 a febrero del 2026. EdoMéx ocupa a posición 7 en homicidios doloso por entidad”, dijo en X.

Además de la reducción acumulada en el último año y medio, el informe también reporta una disminución del 39 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos durante enero y febrero de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Este descenso permitió que el Estado de México se ubicara en el onceavo lugar a nivel nacional en el promedio diario de este delito durante los dos primeros meses del año. Asimismo, en febrero de 2026 la entidad descendió hasta el séptimo lugar nacional en el promedio diario de homicidios dolosos.

Las autoridades estatales señalaron que estos resultados se atribuyen al trabajo coordinado que se desarrolla en las Mesas de Paz, mecanismo de seguimiento y evaluación de la estrategia de seguridad que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y en el que participan instituciones de los tres órdenes de gobierno.

En el mismo encuentro participó Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, quien informó que también se dio seguimiento a las acciones derivadas del “Compromiso por la Igualdad”, enfocado en fortalecer la seguridad y el acceso a la justicia para las mexiquenses.

“Para dar seguimiento a las acciones derivadas de la firma del “Compromiso por la Igualdad” en materia de seguridad y justicia para las mujeres mexiquenses, así como dar cumplimiento al decálogo que guía este esfuerzo conjunto, participé en la Mesa de Paz del Estado de México, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez (@delfinagomeza). Desde el Poder Judicial del Estado de México reiteramos nuestro compromiso de contribuir, en el ámbito de nuestras competencias, a la construcción de una entidad con instituciones sólidas, donde la igualdad sustantiva, la legalidad, la justicia y la paz sean una realidad para las y los mexiquenses”, dijo en X.

En la Mesa de Paz también participaron Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México; José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia de la entidad; y Maricela López Urbina, secretaria técnica de la Mesa de Paz. Asimismo, asistieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, quienes colaboran en el seguimiento de la estrategia de seguridad en la entidad.