10 marzo, 2026

Por Roberto Desachy Severino

Nueve años de fracaso y mediocridad, saldo APLASTANTE de la directiva y dueño del Puebla FC

De los 18 equipos en la Liga Mx, más de la mitad, 10, ha sido campeón en algún torneo entre el 2017 y la actualidad: América (4 veces, en su mayoría muy cuestionables), Tigres (3), Toluca y Atlas (2) y con una aparecen Chivas, Santos, Monterrey, León, Cruz Azul y Pachuca: https://desdepuebla.com/2025/12/16/la-grandeza-del-toluca-fc-y-su-doceava-estrella-ecos-de-un-triunfo-meritorio-y-merecido/

Es necesario tomar como referencia el año 2017, puesto que fue el momento en que el Puebla FC comenzó a estar bajo la administración y el control de quien lo tiene hasta este momento. El último título del conjunto camotero fue el torneo de Copa 2015, cuando le ganó 4-2 la final a las chivas del Guadalajara.

Con estos dos simples datos, queda clara la veracidad de lo que afirmó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, en su mañanera de este martes: Que los dueños de la franquicia de la franja NO le invierten a su propiedad, pese a que la escuadra cuenta con una gran afición ganada con goles, triunfos y hasta títulos desde su fundación, el 7 de mayo de 1944.

Armenta Mier no mencionó nombres y yo tampoco planeo hacerlo, pero la falta de títulos demuestra SOBRADAMENTE el fracaso, apatía, soberbia y desinterés del grupo de televisión abierta con 9 años al frente de los camoteros: https://desdepuebla.com/2025/12/15/toluca-hace-historia-y-conquista-su-doceavo-titulo-de-liga-mx/

¡NI UN PINCHE CAMPO PROPIO PARA ENTRENAMIENTO!

Además de la FALTA ABSOLUTA de logros deportivos, los que actualmente USUFRUCTRÚAN al conjunto camotero tampoco tienen éxitos ni inversiones en infraestructura, como lo demuestra el hecho de que en nueve años no han dado a la escuadra ¡ni un pinche campo de entrenamiento propio!, a pesar de que lo MÍNIMO que necesita y merece un equipo PROFESIONAL de la liga deportiva más importante del país es un sitio de prácticas.

El estadio Cuauhtémoc NO pertenece al Puebla FC, que – por ende- TAMPOCO le invierte un peso, pese a que lo usa, hace negocio en él y se trata de un inmueble DOS VECES MUNDIALISTA, donde jugó un histórico del fútbol internacional, como Diego Armando Maradona: https://desdepuebla.com/2026/02/18/la-seleccion-mexicana-jugara-en-el-estadio-cuauhtemoc-previo-a-su-debut-en-la-copa-del-mundo/

Con total opacidad, rapacidad y desvergüenza, los que supuestamente “administran” a la escuadra camotera tienen un desempeño no solamente pésimo, sino depredador, que explota el nombre, afición e importancia histórica del equipo, pero con un ABSOLUTO DESINTERÉS y apatía hacia el deporte: https://desdepuebla.com/2025/10/05/el-problema-del-puebla-fc-es-que-a-su-propietario-no-le-interesa-el-deporte-chelis/

Si Alejandro Armenta quisiera afectar al Puebla FC o sus directivos, le bastaría con cerrarles el estadio, como en su momento lo hizo el ex gobernador Mariano Piña Olaya al inicio de los años 90s. Pero no lo hará, porque afectaría –principalmente- a una escuadra y afición camoteras de por sí tristes y desilusionadas tras los nueve años seguidos de FRACASO absoluto del dueño y directiva del equipo.

¡QUE CHULA ES PUEBLA: DATATUR CONFIRMA CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL TURISMO EN LA CAPITAL DEL ESTADO

De acuerdo con DATATUR, entre enero de 2025 y enero de 2026 la llegada de turistas en Puebla capital aumentó en más de 2 mil personas, una tendencia sostenida desde el año 2021: https://desdepuebla.com/2025/11/27/este-ano-puebla-capital-lograra-13-mil-mdp-de-derrama-economica-por-turismo-jaime-oropeza/

Por la llegada de 231 mil 740, principalmente de connacionales, en el pasado mes de enero, la ciudad de Puebla rompió un récord de afluencia de turistas, inusitada desde el año 2021; además, representa un incremento de 1.2 por ciento con el mismo mes, pero del año anterior, de acuerdo con el más reciente reporte del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur).

El informe oficial indica que este número confirma un incremento sostenido desde el 2021, en el arribo de viajeros, atraídos por las cualidades de la ciudad, como su patrimonio, cultura y gastronomía.: https://desdepuebla.com/2026/02/27/575232/

CRECIMIENTO SOSTENIDO DE TURISTAS, LA MEJOR NOTICIA PARA HOTELEROS, RESTAURANTEROS, COMERCIANTES, ETC

En enero de 2025 la llegada de turistas fue de 228 mil 996, cifra que creció en 2 mil 744 para el mismo mes, pero del presente año, equivalente a 1.2 por ciento, pues el registro en enero de 2026 fue de 231 mil 740.

Asimismo, esta tendencia se reflejó en el alza de la proporción de cuartos ocupados, en 1.26 por ciento, al pasar de 163 mil 801 en enero de 2025, a 165 mil 863 para enero de este año, de acuerdo a números de dicho organismo: https://desdepuebla.com/2026/02/16/573377/

De acuerdo con DATATUR, además, la afluencia de turistas nacionales fue el grupo que impulsó el crecimiento anual en la llegada de éstos, entre enero de 2025 y enero de 2026, que pasaron de 184 mil 231 a 193 mil 595, que representó un aumento de 9 mil 364, equivalente a 5.08 por ciento, en la comparativa entre ambos años.