Chimalhuacán, Chicoloapan y Texcoco fortalecen seguridad en transporte

Chimalhuacán, Méx.- Como parte de la Estrategia Integral de Seguridad de la actual administración, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad (SSEM) y en estrecha coordinación con fuerzas locales, refuerza los Operativos “Transporte Estatal Seguro” y “Contra el Robo a Transporte de Carga”, estas acciones buscan inhibir la comisión de dichos ilícitos en Chimalhuacán, Chicoloapan y Texcoco.

Como parte de la Estrategia Operativa Oriente, del 25 de marzo del 2025 al 9 de marzo de este año, se han realizado 14 mil 884 operativos diversos en Chilmalhuacán, 7 mil 182 en Chicoloapan así como 2 mil 987 en Texcoco.

En estos municipios, en el periodo referido, se han detenido 4 mil 134 personas por diversos delitos, 101 armas cortas y 16 armas largas.

Estos despliegues emanan de las Mesas de Paz que diariamente encabeza la Gobernadora, Maestra Delfina Gómez Álvarez y cuyo objetivo es fortalecer las acciones que permiten salvaguardar tanto la integridad como el patrimonio de las y los mexiquenses.

El oficial Oscar Valencia Martínez, policía de proximidad explicó que los puntos y horarios se establecen de acuerdo con la incidencia delictiva y las denuncias que la ciudadanía realiza en campo sobre probables actividades criminales.

“El objetivo es inhibir el robo al transporte para que todos los usuarios que transitan por los caminos del Estado de México se sientan seguros”, comentó.

Desde las 05:00 horas, horarios donde los usuarios comienzan a trasladarse a su actividades diarias, sobre la carretera Lechería-Texcoco, vialidad de alta afluencia de carga y pasajeros, se realizan revisiones aleatorias.

Durante la actividad, se solicita el descenso de los varones para una inspección física y de pertenencias. En tanto, una oficial sube a la unidad para establecer diálogo con las pasajeras, atender inquietudes y detectar posibles casos de violencia de género.

Cabe mencionar que estos operativos han permitido la localización de armas de fuego y sustancias prohibidas. Asimismo, cada grupo policial cuenta con personal femenino capacitado para brindar apoyo integral a las mujeres.

Por otro lado, efectivos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), realizan inspecciones particulares a vehículos de carga, unidades de reparto y taxis, con el fin de inhibir el robo de mercancías y automotores.

Al respecto, el suboficial Pedro Iván Rendón Dávalos, de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), manifestó que se busca blindar esta importante vía de comunicación. En los puntos de inspección se verifica el número de serie y documentos oficiales de las unidades, mientras que en el transporte público se mantiene el protocolo de proximidad con las usuarias.

“Tenemos el objetivo de bajar el índice delictivo. Estamos pendientes de que las personas que se dirigen a sus destinos o a la Ciudad de México puedan transitar con mayor seguridad; que exista presencia permanente para su llegada y su regreso”, explicó durante las acciones que realizan en el operativo.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Estado de México refrenda su compromiso de cuidar a quienes diariamente circulan por la entidad.