Detienen en Toluca a cuatro personas con cuatro vehículos automotores robados

Toluca, Méx.- Policías municipales de Toluca recuperaron, en distintos puntos de la capital, tres vehículos y una motocicleta con reporte de robo y detuvieron a cuatro personas.

Fue asegurado un Volkswagen Golf rojo en la esquina de Benito Juárez y Naranjos, en Santa María Totoltepec, donde fue detenida María de la Paz “N”, de 57 años. El automóvil contaba con reporte de robo vigente.

Mientras que en la delegación de San Pablo Autopan, en el cruce del Canal de San Antonio y Guadalupe Victoria, policías recuperaron una motocicleta Yamaha sin placas, también con reporte de robo. En el sitio fue detenido Christopher “N”, de 23 años.

Asimismo, aseguraron una camioneta Ford Ranger blanca con reporte de robo en calles de la colonia Azteca, donde fue detenido Federico “N”, de 63 años.

Además, fue detenido Carlos Alberto “N”, de 26 años, quien conducía un Volkswagen Jetta gris con predenuncia de robo, interceptado en la esquina de Isabela Católica y Montes de Oca, en la colonia Niños Héroes, tras una alerta del sistema de videovigilancia municipal.

De acuerdo con el reporte policial, el detenido portaba un brazalete electrónico de monitoreo judicial.

Por lo que, los detenidos y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que determinará su situación jurídica.