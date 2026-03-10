Júnior que mató a joven en la Vía Atlixcáyotl iba en segundo grado de alcoholemia: Armenta

Desde Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló que el júnior Rafael N, quien mató a un joven identificado como César en la Vía Atlixcáyotl, iba en segundo grado de alcoholemia.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal reiteró el llamado a los padres de familia a implementar valores, educar a sus hijos, pues llenarlos de dinero y comprarles un auto deportivo no sustituye su obligación.

Destacó que ninguna persona que se sienta poderosa pública o políticamente quedará impune, en caso de un delito.

“Nosotros no vamos a proteger a nadie que violente la ley o que en estado de ebriedad saque una credencial de su papá, de su mamá o de su tío y menos que diga que es ahijado del gobernador”, dijo Armenta Mier.