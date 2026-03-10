Estímulos fiscales impulsan recaudación en EdoMéx

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México reportó una recaudación de más de 4 mil millones de pesos al cierre del primer bimestre de 2026, equivalente al 127 por ciento de lo previsto en la Ley de Ingresos. Esta captación se atribuye a la simplificación de trámites, a los incentivos incluidos en el Paquete Fiscal aprobado por el Congreso local y a la confianza ciudadana.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, más de 1.8 millones de contribuyentes cumplieron con sus obligaciones vehiculares durante el primer bimestre del año. También reportó el emplacamiento de más de 96 mil autos y motocicletas nuevas.

La dependencia invita a aprovechar el subsidio de hasta 100 por ciento en el pago de la tenencia, así como condonaciones de adeudos acumulados de años anteriores, y, ahora, a una nueva facilidad financiera: el pago de refrendo, tenencia y trámites vehiculares a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, lo que permite distribuir el gasto sin cargos adicionales y evita que el costo inmediato sea un obstáculo para cumplir.

El subsidio a la tenencia es para propietarios de automóviles con valor de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, IVA incluido. Aplica para vehículos con placas expedidas en 2021 y posteriores, mientras que las placas 2020 reciben un subsidio del 50 por ciento. Quienes se beneficien con esta medida, solo deberán pagar el refrendo 2026, que es de 990 pesos para autos y 731 pesos para motocicletas. El programa estará vigente hasta el 6 de abril de 2026.

La autoridad estatal destacó la buena aceptación de las y los propietarios de vehículos emplacados en otra entidad. Hasta febrero, más de 74 mil vehículos han aprovechado el 100 por ciento de subsidio en tenencia y condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU) al matricularse en la entidad.

Las personas que reemplaquen sus vehículos antes del 31 de agosto de 2026 accederán a condonaciones de adeudos de años anteriores:

Para placas expedidas en 2021 y posteriores, se otorgará: 100% de condonación de tenencia, refrendo y recargos correspondientes a 2024 y años anteriores, pagando únicamente 2025 y 2026.

Para placas 2020 o anteriores, se condonará: 100% de tenencia, refrendo y recargos de 2021, 2022 y 2023.

La Secretaría de Finanzas reitera que los trámites pueden realizarse en línea. Para más información se pone a disposición el número de Atención Ciudadana 800 715 43 50, para orientación, y el 722 214 29 92 para denunciar cualquier irregularidad.