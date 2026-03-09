Vinculan a proceso a Daniel “N” por presunto feminicidio de Ana Karen

Toluca, Méx.- Un Juez con sede en Almoloya de Juárez, vinculó a proceso a Daniel “N”, por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de la joven Ana Karen, que fue reportada como desaparecida el 1 de marzo en el municipio de San Antonio La Isla y que, lamentablemente, fue hallada sin vida el pasado 3 de marzo en un predio ubicado en la carretera Toluca-Tenango, en el municipio de Metepec.

Durante la continuación de audiencia inicial celebrada, la Autoridad Judicial determinó que las pruebas recabadas y aportadas por el Agente del Ministerio Público eran suficientes para probar la posible participación de Daniel “N” en hechos ocurridos el pasado 28 de febrero del 2026, cuando la víctima, asistió a un fraccionamiento ubicado en el municipio de San Antonio La Isla, y al momento de retirarse a su domicilio, en el municipio de Metepec, solicitó un servicio de transporte público a través de una aplicación digital, siendo el último momento en el que tuvo contacto con su familia.

Al perder contacto y no saber el paradero de la víctima, el pasado 1 de marzo, su madre acudió a sede ministerial para denunciar la desaparición de la joven, por lo que se elaboró y comenzó la difusión de cédula de búsqueda, poniéndose en marcha acciones de búsqueda y los protocolos correspondientes para su localización.

La investigación, entrevistas recabadas y análisis de videograbaciones permitieron establecer que, en esa fecha, cerca de las 23:15 hrs. una motocicleta de color azul y sin placas de circulación arribó a la entrada de un fraccionamiento donde se encontraba la femenina quien, con base en la confianza que tenía en el servicio Didi, abordó la unidad.

Esta Representación Social solicitó a DiDi LERT (Lew Eforment Portal), colaboración para que a través de esta plataforma se agilizara el proceso de investigación durante el viaje gestionado por la aplicación.

Con ello, se logró confirmar que la plataforma digital DIDI efectivamente recibió la solicitud de un servicio de taxi por parte de la víctima, el cual fue atendido por un sujeto identificado como Daniel “N”, quien estaba dado de alta como chofer de dicha empresa, sin embargo, el día de los hechos habría acudido a prestar el servicio en una moto distinta a la que originalmente tiene registrada en la plataforma.

Mientras que trabajos de investigación, esta Fiscalía, ha podido precisar que el día de los hechos, la víctima subió a la motocicleta conducida por Daniel “N”, y en algún momento, al circular sobre la carretera Toluca -Tenango, a la altura de la comunidad de San Miguel Totocuitlapilco, del municipio de Metepec, el hoy investigado habría detenido la marcha y marcado como finalizado el viaje.

De igual forma, se logró establecer que Daniel “N”, habría intentado despojar de sus pertenencias a la víctima quien buscó alejarse de él, sin embargo, le da alcance, la somete por la espalda y la traslada contra su voluntad hasta llegar a un árbol donde continuó asfixiándola, causándole edema cerebral secundario a asfixia mecánica por estrangulación en su modalidad de antebraquial, privándola de la vida.

El pasado 3 de marzo, elementos de la Fiscalía del Estado de México ubicaron el domicilio de Daniel “N” en el municipio de Calimaya donde fue detenido por el delito de cohecho, ya que habría ofrecido numerario para evitar que los policías de investigación continuarán haciendo indagatorias.

La Fiscalía obtuvo de la Autoridad Judicial orden de aprehensión en contra de Daniel “N” por el delito de feminicidio, mandamiento que fue cumplimentado el pasado 5 de marzo y ese mismo día fue ingresado al Centro Penitenciario y de Readaptación Social de Santiaguito, a disposición de la Autoridad Judicial.

Al detenido, se le concediendo tres meses de plazo de investigación complementaria y fijó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa.