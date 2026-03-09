Familiares y UAEMéx exigen justicia para Jarim Virginia

Foto: Saulo Oros Magno

Toluca, Méx.- Jarim Virginia, de 25 años de edad y exalumna de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), fue localizada sin vida dentro del departamento que habitaba en la colonia Universidad, en la capital mexiquense. Tras el hallazgo, familiares y la institución educativa demandaron justicia y el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la joven llevaba aproximadamente una semana sin comunicarse con sus familiares. Ante la falta de noticias, el sábado pasado acudieron al inmueble que rentaba y, al ingresar, encontraron su cuerpo al interior del lugar.

Luego del reporte, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) arribó al sitio para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

La dependencia inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio para determinar las circunstancias del caso y dar con los posibles responsables.

A través de un posicionamiento, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) expresó su pesar por lo ocurrido y condenó cualquier forma de violencia contra las mujeres, al tiempo que pidió a las autoridades llevar a cabo una investigación exhaustiva.

“Desde la Universidad Autónoma del Estado de México manifestamos nuestro más alto repudio y condena a las distintas violencias que son ejercidas en contra de las mujeres en nuestro país”, señaló la institución.

El caso de Jarim Virginia se suma a otros hechos recientes registrados en el Estado de México. En menos de una semana se han reportado al menos tres presuntos feminicidios en la entidad.

Uno de ellos es el de Ana Karen, quien fue localizada sin vida el pasado martes a un costado de la carretera Toluca–Tenango, en Metepec luego de haber abordado un servicio de transporte en motocicleta mediante una plataforma digital en el municipio de San Antonio la Isla, por este caso vincularon a proceso a Daniel “N”. Asimismo, se encuentra el caso de Patricia, cuyo cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de la unidad deportiva del municipio de Jocotitlán, después de que había recientemente fue reportada como desaparecida.