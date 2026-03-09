Asesinan a hombre dentro de su auto en Ecatepec

Ecatepec Méx.- Por la tarde se registró un homicidio en la colonia Jardines de Morelos, en el municipio de Ecatepec, cuando un hombre fue atacado a balazos mientras conducía su vehículo por la avenida Miguel Hidalgo, de acuerdo con los primeros reportes, el crimen ocurrió alrededor de las 17:20 horas, lo que generó una fuerte movilización de policías municipales y servicios de emergencia en la zona.

Los hechos se dieron cuando la víctima viajaba en un automóvil Mazda 3 color gris cuando fue interceptada por dos sujetos que circulaban en una motocicleta, de acuerdo con testigos oculares, los agresores se emparejaron con el vehículo, fue entonces cuando uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones en veces contra el conductor a través de la ventana, en el lugar se localizaron al menos siete impactos de bala; tras el ataque, los responsables escaparon del sitio con rumbo desconocido.

Los paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) acudieron al lugar; sin embargo, confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales debido a una herida de bala en el cuello.

La víctima fue identificada como Óscar o César Hernández quien tenía aproximadamente 46 años, y era conocido con el alias de “El Mono”, de acuerdo con las primeras indagaciones, el ataque podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con la venta de sustancias ilícitas.

Autoridades también señalaron que el hombre ya había sufrido un atentado similar meses antes, del cual había sobrevivido.

Finalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación para identificar a los responsables, analizar videos de cámaras de seguridad y recabar testimonios de testigos y familiares.