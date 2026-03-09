Poco a poco la mujer reivindica sus derechos, dice Miguel Castillo

La Paz, Méx.- “El proceso es muy largo, pero en México vamos por muy buen camino en materia de emancipación y empoderamiento de la mujer”, dijo aquí el líder de la Unión de Colonos, Miguel Angel Castillo Lagunas, quien precisó que es justo y necesario que las mujeres reivindiquen sus derechos y rescaten valores perdidos de la sociedad.

En similares términos se pronunció la diputada local por el 31 distrito (La Paz-Chimalhuacán), Selina Trujillo Arizmendi, quien puntualizó que gracias al trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como las Legislaturas de los estados, se han logrado avances sustantivos en materia de igualdad de género. “Aquí se aprobó la Ley Vicaria, se ha puesto especial atención a municipios con Alerta de Género (algunos hasta con triple alerta, que incluyen feminicidios, desapariciones y maltrato) y ahora las mujeres ya se atreven a denunciar en las Fiscalías”.

También se han construido –dijo-, kilómetros y kilómetros de senderos seguros. En La Paz esto es evidente, señaló, sobre la Av. Puebla, la carretera México-Texcoco y en toda la geografía del Estado.

Ambos dirigentes coincidieron en que cualquier tipo de violencia hacia las mujeres debe denunciarse ante las autoridades, y éstas tienen la obligación de atenderlas, no revictimizarlas. Esta política debe complementarse con alarmas vecinales, auxilio inmediato de las policías preventivas y apoyo comunitario.

Trujillo Arizmendi resaltó que hoy por hoy son una realidad los Centros Libres de Violencia. De 125 municipios en el Estado de México, 37 han funcionado correctamente “y la idea es hacer uno por cada municipio”.

Tras reunirse con Los Leones, carnavaleros del centro de Los Reyes, con quienes el líder y la diputada convivieron toda la tarde-noche, Selina Trujillo puntualizó que lleva un año trabajando en la iniciativa de ley de Ordenamiento Territorial Metropolitano, un proyecto de 72 artículos que pretende ordenar el crecimiento, la movilidad y los residuos sólidos tanto del Valle de México como del Valle de Toluca y la zona oriente de la entidad.

En esta última, dijo, se busca aprovechar al máximo los 75 mil millones de pesos dispuestos por la federación para elevar el nivel de vida de los habitantes.

Informó que el tren ligero La Paz-Texcoco lleva un buen avance. Costará 9 mil millones de pesos, se realizará en tres etapas y la primera, que ya inició, fue presupuestada en 4 mil millones.

Esta obra proyecta un sistema de movilidad muy ambicioso, irá sobre las vías del tren (paralela a la carretera México-Texcoco) prevé un puente elevado desde La Paz hasta la Maicera y conectará a este municipio con Chimalhuacán, Chicoloapan y Texcoco. “Fue mi propuesta de campaña y ya se está concretando”, puntualizó la legisladora.