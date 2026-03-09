Autonomía de las fiscalías es indispensable para su eficacia: Camacho

Toluca, Méx.- “La autonomía de las fiscalías es indispensable para su eficacia”, indicó la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, pues dijo que toda autonomía democrática exige transparencia, evaluación constante y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Durante el “Conversatorio: La importancia de la reforma a las fiscalías para mejorar la atención a las mujeres”, además indicó que mejorar la atención a las mujeres en estos organismos autónomos es una condición fundamental para fortalecer el estado de derecho y consolidar la legitimidad de las instituciones.

Asimismo, añadió que la independencia técnica del Ministerio Público no debe debilitarse, sino consolidarse.

Subrayó que la autonomía y la responsabilidad institucional no son conceptos opuestos, sino principios complementarios que fortalecen la legitimidad jurídica del sistema.

Ante el proyecto de reforma que se considera trabajar a nivel federal, Martha Camacho enfatizó que este no puede entenderse como un simple ajuste administrativo, sino como una revisión estructural del sistema de procuración de justicia, que involucra la autonomía técnica, el profesionalismo permanente, el fortalecimiento de los servicios periciales, la investigación científica del delito y la implementación de protocolos de atención con perspectiva de género.

“No se trata únicamente de cambiar procedimientos, se trata de fortalecer las capacidades institucionales”, por lo que, dijo que desde el Poder Legislativo; asumimos una responsabilidad clara: revisar, actualizar y perfeccionar el marco jurídico que regula la actuación del Ministerio Público, de las agencias de investigación y de los servicios periciales.

En este sentido, puntualizó que su función no es sustituir a las instituciones encargadas de investigar y perseguir delitos, pues las y los congresistas deben garantizar las normas adecuadas, los instrumentos eficaces y los parámetros claros de rendición de cuentas.

Tras reconocer que hablar de las fiscalías es hablar de una de las funciones más delicadas del Estado: la procuración de justicia, indicó que cuando una mujer cruza la puerta de una fiscalía no está iniciando simplemente un trámite administrativo: deposita su confianza en el Estado.

Y se pronunció por fortalecer la atención a las mujeres, lo que implica reducir la revictimización, garantizar investigaciones diligentes, mejorar la coordinación interinstitucional y asegurar que cada carpeta de investigación se integre con rigor técnico.

Subrayó la importancia de profesionalizar de manera permanente al personal e invertir en capacitación especializada para establecer protocolos claros que garanticen un trato digno a las víctimas.

Finalmente, destacó la importancia de realizar el conversatorio, ya que de esta manera el Congreso mexiquense puede escuchar, analizar y legislar con la convicción de que las reformas deben sustentarse en evidencia, en diagnósticos serios y en las realidades que enfrentan las mujeres al buscar justicia.