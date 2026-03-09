Alcalde de Naucalpan, el mejor aliado de las mujeres

Naucalpan, Méx.- Para celebrar el Dia Internacional de la Mujer, el gobierno de Naucalpan organizó una Feria de Servicios de Salud para la Mujer y el Festival Feminista de Música Naucalpan “Vivas, libres y sonando”, encabezados por el alcalde Isaac Montoya, quien destacó, que es “el mejor aliado de las mujeres”.

Anunció que, durante esta semana, el Sistema DIF Municipal efectuó 60 mastografías diarias, además de brindar atención médica mediante pruebas de glucosa, toma de presión arterial y aplicación de vacunas contra neumococo y sarampión, entre otros servicios preventivos.

En el Festival Feminista de Música Naucalpan “Vivas, libres y sonando”, que se realizó en la explanada del Palacio Municipal, organizado por el Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS), se convirtió en un espacio en el que la música, el arte y la sororidad se conjuntaron para celebrar la fuerza y el talento de las mujeres.

El IMNIS, puso a disposición de las asistentes la Caravana Estamos Contigo, con sus oficinas móviles de atenciones jurídicas y psicológicas, además de juegos de mesa, como Lotería, Creación de Pulseras y Memorama y un módulo de fotografía creativa.

Como parte de las actividades del Festival participaron, La Cora de Cuidadoras DIF, Prania Esponda, Vanni Moon, Andamar Castillo, Nidia Barajas, Mariana Flores, Leticia Servín, Yes S. Molina y Musas Sonideras.

Además, se instaló un módulo de información para la prevención de la violencia de género, otro de fotografía creativa, serigrafía y grabado, tendedero de historias de vida y un módulo de Atención a la Salud.

También, se dio el taller de defensa personal, Atención médica, Pruebas de detección de ETS, Métodos anticonceptivos y Atención odontológica.

El Sistema DIF Municipal, realizó otras 74 mastografías totalmente gratuitas en su unidad móvil y brindó diferentes servicios de salud a quien lo requiriera.

La Subdirección de Cultura y el Instituto de las Juventudes Naucalpenses, se unieron para llevar a cabo actividades de diferentes talleres de manualidades y pintura, para las mujeres.

En su oportunidad, la Directora del IMNIS, Mitzi Segura, reconoció que “el alcalde es el principal aliado de las mujeres en Naucalpan” y que trabaja para que tengan el derecho pleno de ocupar el espacio público y social y político que les corresponde.

Agregó que el 8M Día Internacional de las Mujeres, es un día de memoria, de lucha y reconocimiento a las mujeres que exigieron igualdad justicia y libertad y que gracias a ellas hoy se está avanzando.

En el pueblo de Santiago Occipaco, el IMNIS trasladó su unidad móvil para ofrecer servicios gratuitos a la población. Durante la feria hubo rifas de diversos artículos.