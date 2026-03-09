Paty Zarza, rectora de la UAEMéx se sumó a la conmemoración del 8M

Toluca, Méx.- En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la primera rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, se sumó a las actividades del 8 de marzo y reconoció el papel fundamental que desempeñan las universitarias en la sociedad.

A través de un mensaje en sus redes sociales oficiales y desde el Edificio de Rectoría, en Toluca, la rectora auriverde destacó la importancia de impulsar el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, así como garantizar condiciones que permitan a todas acceder a una vida libre de violencia.

Durante esta jornada, la rectora de la UAEMéx también recordó a las mujeres que han atravesado actos de violencia, al señalar que esta fecha representa un momento para honrar su memoria y renovar el compromiso institucional de construir espacios más seguros e igualitarios dentro de la universidad.

“Hoy honramos la memoria de nuestras compañeras, con el compromiso de trabajar cada día para construir una universidad más justa, más segura y más igualitaria”, expresó.

Asimismo, exhortó a fortalecer la unión entre las mujeres universitarias y continuar promoviendo la perspectiva de género en todos los espacios académicos y comunitarios.

En este sentido, agradeció la participación y el trabajo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados de la UAEMéx, la Colectiva Lana y las estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño, quienes impulsaron diversas acciones en el marco de esta conmemoración, una de las más importantes para las mujeres de todo el mundo.

Finalmente, la rectora reiteró que la UAEMéx continuará promoviendo iniciativas que contribuyan a la igualdad de género y al fortalecimiento de redes de apoyo entre las mujeres de la comunidad universitaria.