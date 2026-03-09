Buscan frenar acoso en transporte con apoyo del gremio en Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- El alcalde Raciel Pérez Cruz, anunció que dentro de la conmemoración del 8M, el Gobierno de Tlalnepantla llevó a cabo la colocación carteles “Nos Movemos Seguras, el acoso no tiene rostro”.

Esta activación se realizó en las inmediaciones del Parque “Cri-Cri”, con el objetivo de visibilizar, prevenir y sancionar el acoso y la violencia que enfrentan las mujeres en el transporte público y en sus trayectos diarios.

Pérez Cruz, ha instruido que la seguridad de las mujeres sea una prioridad absoluta de su administración, así como reconocer que el derecho a la movilidad libre y segura es fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria.

“Es de gran importancia sumar esfuerzos, con el gremio transportista para desnaturalizar conductas como el acoso y los tocamientos, que generan miedo y limitan la libertad de las usuarias”, dijo.

Estos distintivos informativos en las unidades de transporte permiten a las mujeres conocer los mecanismos de auxilio, como la línea 911, y fomenta una cultura de respeto y denuncia.

La administración municipal enfatizó que la colaboración entre la sociedad, los operadores de rutas y el gobierno es la clave para transformar el transporte en un entorno de protección y bienestar.