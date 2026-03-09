Las mujeres son el motor de cambio que necesita Naucalpan: Olivas

Naucalpan, Méx.- El presidente de las fundaciones “Sembrando con Olivas” y “Mujeres Olivas”, Juan Olivas, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, destacó la necesidad de fortalecer su participación, generar espacios de apoyo y oportunidades para ellas.

La superación de las mujeres, dijo, significa su progreso, el de sus familias y de su comunidad, aseguró, por lo que darles prioridad no es una opción, por ello, a través de diversos cursos de autoempleo, que se imparten en la Fundación, se fortalecen sus capacidades de emprendimiento y liderazgo.

Ante Lorena Arellano, de Mujeres Olivas, y con más de 400 mujeres naucalpenses que se reunieron en un ameno evento, el empresario mexiquense les dijo: “ustedes son los motores de cambio y de crecimiento que este municipio necesita”.

Durante el encuentro, se destacó la necesidad de fortalecer la participación de las mujeres en distintos ámbitos, así como de continuar generando espacios de apoyo, acompañamiento y oportunidades para ellas.

Juan Olivas, subrayó que la conmemoración del 8M no sólo debe servir para reflexionar sobre los retos que aún enfrentan las mujeres, sino también para reconocer sus aportaciones en la familia, la comunidad y la vida pública.

En ese sentido, reiteró el compromiso de la fundación de seguir impulsando iniciativas sociales que contribuyan al empoderamiento femenino y a la construcción de una sociedad más equitativa.

Reconoció, que uno de los factores que limitan el ejercicio pleno de las mujeres como agentes de cambio es la violencia contra ellas y, mientras persista este problema, se estará obstaculizando su desarrollo, su capacidad y libertad económica, paso fundamental en el empoderamiento, ya que al ser autosuficientes se desencadena un poder difícil de detener.

Cuando las mujeres están empoderadas, son capaces de ejercer liderazgos, aprovechar oportunidades tanto de educación como de empleo y encuentran un propósito para demostrar su fuerza y compromiso cuando se trata de trabajar.

Olivas Islas, mencionó que la asociación civil a su cargo, así como la Fundación Mujeres Olivas, tienen como objetivo promover acciones en favor del empoderamiento de la mujer con la impartición de cursos para que cuenten con las herramientas necesarias para lograr ser personas productivas en su beneficio y el de sus familias.

Por ello y ante la creciente demanda de clases como colocación de uñas y pestañas; elaboración de velas y jabones, así como de enfermería, entre otras que se ofrecen, ha sido necesario abrir más grupos tanto en las mañanas como por las tardes.

“Con este tipo de acciones, la Fundación Sembrando con Olivas busca promover valores de respeto, inclusión y apoyo comunitario, en favor de las mujeres naucalpenses”, finalizó.