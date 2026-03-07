Temoaya será sede de la cuarta Carrera de la Mujer con causa

Toluca, Méx.- Con el objetivo de fomentar la actividad física y reconocer la importancia del papel de la mujer en el deporte y la sociedad, el próximo 15 de marzo se llevará a cabo la cuarta edición de la Carrera de la Mujer con Causa, evento que tendrá como escenario el emblemático Centro Ceremonial Otomí, en el municipio de Temoaya.

Bajo el lema “Juntas somos más fuertes”, esta competencia atlética busca reunir a corredores de diferentes edades y niveles en una jornada deportiva que, además de promover hábitos saludables, tiene como finalidad apoyar una causa social y fortalecer la participación de las mujeres en el ámbito deportivo.

La salida y meta estarán ubicadas en la Plaza Sagitario del Centro Ceremonial Otomí, con arranque programado a las 8:00 de la mañana. Los participantes podrán elegir entre dos distancias: 5 y 10 kilómetros, en las ramas varonil y femenil, lo que permitirá que tanto atletas experimentados como corredores recreativos puedan sumarse a esta experiencia.

Los organizadores destacaron que esta carrera no solo representa una competencia deportiva, sino también un espacio de convivencia y reflexión sobre el impacto que las mujeres han tenido en el desarrollo del deporte. Actualmente, muchas deportistas mexicanas han logrado posicionar al país en escenarios internacionales, demostrando talento, disciplina y perseverancia.

El evento es impulsado por la organización Retos Mexicanos, encabezada por Yeni Susano, quien ha trabajado en diversas iniciativas deportivas y sociales en comunidades otomíes. Para esta edición, se contará con la colaboración de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), lo que permitirá que el evento se realice en uno de los espacios naturales más representativos del Estado de México.

De acuerdo con José Manuel Rueda, se espera la participación de alrededor de 300 corredores, quienes se sumarán a esta carrera en el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer.

Las inscripciones se encuentran abiertas en el Parque Vicente Guerrero, en Toluca, así como a través del número telefónico 722 1811 197. Los organizadores invitaron al público a formar parte de esta jornada deportiva que combina salud, naturaleza y solidaridad.