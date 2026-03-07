Peso mexicano inicia jornada en 17.70 por dólar: Banxico

Ciudad de México.- De acuerdo con las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $18.16, mientras que a la compra se localiza en los $17.03, en promedio, por otro lado, en las casas de cambio de México y en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $18.50 mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

Dichos valores pueden variar ligeramente dependiendo del banco o la región, ya que los tipos de cambio son influenciados por factores económicos tanto locales como internacionales. Es importante considerar que, en las casas de cambio fronterizas, las tarifas pueden ser ligeramente diferentes debido a la proximidad con Estados Unidos y la demanda de divisas.

Para ser más precisos con las cifra, en caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México; Afirme: 16.70 a la compra – 18.20 a la venta, Banco Azteca: 17.05 a la compra – 18.39 a la venta, Banco de México, FIX del jueves: 17.677, Bank of America: 16.835 a la compra – 18.797 a la venta, Banorte: 16.55 a la compra – 18.05 a la venta, BBVA Bancomer: 16.94 a la compra – 18.07 a la venta, Grupo Financiero Multiva: 17.76 a la compra – N/A a la venta, Intercam: 17.2086 a la compra – 18.2236 a la venta.

Los analistas señalan que el tipo de cambio ha sido afectado por varios factores internacionales: La guerra en Medio Oriente, que genera incertidumbre en los mercados, el aumento del precio del petróleo, derivado del conflicto, así como la fortaleza del dólar, ya que inversionistas buscan activos más seguros.

Durante la semana, el peso mexicano registró una depreciación cercana al 3.5%, mientras la Bolsa Mexicana de Valores también cayó por la volatilidad internacional.