México arranca con victoria en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Toluca, Méx.- La Selección Mexicana de Beisbol tuvo un debut exitoso en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 al imponerse por marcador de 8-2 a Gran Bretaña, en partido correspondiente al Grupo B que se disputó en el Daikin Park. La novena tricolor resolvió el encuentro en las últimas entradas gracias a una ofensiva oportuna que marcó la diferencia.

El equipo mexicano se adelantó en la pizarra desde la segunda entrada. Nacho Álvarez Jr. conectó un poderoso cuadrangular que permitió a México tomar la ventaja 1-0 y encender el ánimo de la afición que se dio cita en el estadio.

Durante varios episodios el partido se mantuvo cerrado. En la sexta entrada, México tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja, pero dejó a dos corredores en base y no logró capitalizar su ofensiva. Gran Bretaña aprovechó ese momento y respondió en la parte alta del mismo episodio con un home run de Harry Ford, con el que igualaron la pizarra.

El encuentro continuó con tensión hasta la octava entrada, cuando la ofensiva mexicana finalmente encontró el momento clave. Jonathan Aranda conectó un cuadrangular de tres carreras que rompió el empate y devolvió la ventaja al conjunto tricolor, colocando el marcador 4-1.

En el noveno episodio, México terminó por sentenciar el encuentro. Alek Thomas impulsó dos carreras para ampliar la diferencia y posteriormente anotó tras un sencillo productor de Joey Ortiz. Randy Arozarena también se sumó al ataque con un imparable que produjo otra carrera para poner el marcador 8-1.

Gran Bretaña consiguió una carrera más en la parte baja de la novena entrada, pero no fue suficiente para cambiar la historia del encuentro.

El triunfo fue para el pitcher mexicano Robert García, mientras que Gill Hill cargó con la derrota. Con este resultado, México inicia con buen paso su participación en el torneo y ahora se alista para enfrentar a Brasil el próximo domingo 8 de marzo en busca de su segunda victoria del certamen.