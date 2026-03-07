Preparan operativos de seguridad ante marchas del Día Internacional de la Mujer

Ciudad de México. – Las autoridades de distintas ciudades de México, especialmente en la Ciudad de México, implementarán operativos especiales de seguridad y movilidad ante las movilizaciones previstas para el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, se espera la participación de decenas de miles de mujeres en marchas, concentraciones y actividades en varias ciudades del país para exigir justicia por feminicidios, igualdad de derechos y el fin de la violencia de género.

El gobierno capitalino anunció que desplegará un operativo de seguridad y acompañamiento coordinado entre diversas dependencias: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Gobierno de la Ciudad de México, Protección Civil de la Ciudad de México.

Entre las medidas previstas destacan: Despliegue de mujeres policías a lo largo de la ruta de la marcha, cortes viales y cierre temporal de avenidas principales, la instalación de vallas metálicas en edificios históricos y gubernamentales, incluido Palacio Nacional, equipos de paramédicos y brigadas de atención para emergencias.

Autoridades señalaron que el objetivo es garantizar la seguridad de las manifestantes y de terceros durante las movilizaciones.

En la capital del país, colectivos feministas han convocado a concentrarse en lugares emblemáticos como el Ángel de la Independencia y el monumento a la Revolución; desde esos puntos, las marchas avanzarán hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde suelen realizarse pronunciamientos y actos colectivos.

En cuanto a la movilización en otros Estados de la República, como Guadalajara, Monterrey, Puebla y Toluca, en las que también se prevé el despliegue de operativos de tránsito, seguridad y protección civil.

Las marchas del Día Internacional de la Mujer en México han crecido en los últimos años debido a la preocupación social por feminicidios, desapariciones de mujeres, violencia doméstica y sexual, la brecha salarial y desigualdad laboral.

Diversos colectivos y organizaciones feministas aseguran que las movilizaciones buscan visibilizar la problemática y exigir acciones concretas de las autoridades.