Detienen en Toluca a tres por presunto robo a casa habitación

Toluca, Méx.- Elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, detuvieron a tres personas presuntamente relacionadas con robos a casa habitación en la zona , a través de la Célula de Reacción del C4 y en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Dicha captura se realizó en la esquina de Plutarco González y Vasco de Quiroga, en el barrio de San Bernardino, donde fue localizado un Ford Fusion negro, modelo 2010, identificado en consignas operativas por su posible participación en robos ocurridos en el municipio de Metepec.

Los detenidos fueron identificados como José Alberto “N” de 25 años, de nacionalidad venezolana; Keilani “N” de 22 años, y Mónica Jazmín “N”, ambas mexicanas.

Los sospechosos intentaron ofrecer dinero a los policías para evitar su detención, por lo que también enfrentarán cargos por cohecho, además de tres teléfonos celulares que se les fueron asegurados.

Mientras, la Secretaría de Seguridad, dio a conocer que lo anterior, en seguimiento a una consigna operativa por un hurto a vivienda en el municipio de Metepec el pasado 7 de febrero, se implementó un operativo de búsqueda y localización de un vehículo compacto de color negro, el cual fue visto por las cámaras de videovigilancia cuando huía del sitio.

Tras el análisis videográfico, se observó en distintos puntos del valle de Toluca, un automotor de características similares, por lo que se coordinaron esfuerzos para su ubicación, lo cual ocurrió al marcarle el alto en la colonia San Bernardino de la capital mexiquense.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para determinar su situación.