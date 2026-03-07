Cancillería evacúa a 352 mexicanos de zona de guerra en Medio Oriente

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de su titular, Juan Ramón de la Fuente, informó que hasta ahora, se ha logrado evacuar a aproximadamente 352 mexicanos que se encontraban en Medio Oriente ante la escalada del conflicto derivado de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, así como de los ataques de respuesta por parte del gobierno iraní.

Los connacionales fueron trasladados desde países cercanos a la zona de guerra como: Israel, Irán, Jordania, Líbano, Qatar, Emiratos Árabes Unidos.

La mayoría salió por rutas terrestres hacia países donde el espacio aéreo sigue abierto, debido a que varios aeropuertos y vuelos comerciales fueron suspendidos por los ataques militares.

Es importante mencionar que las embajadas mexicanas en la región organizaron: corredores de evacuación terrestre, coordinación con aerolíneas, contacto permanente con mexicanos registrados en consulados. La Cancillería informó que hasta ahora no hay mexicanos heridos ni afectados directamente por los ataques.

Las embajadas mexicanas permanecen en estado de alerta, ya que aún hay ciudadanos mexicanos que buscan salir de la zona de conflicto, el gobierno mexicano reiteró que mantiene comunicación permanente con sus connacionales y continuará facilitando evacuaciones si la guerra se intensifica.

Finalmente, el secretario de Relaciones Exteriores dijo: “Este número va a ir en aumento, toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas”, indicó el titular.

En este contexto, el titular de la dependencia, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo el domingo pasado una conversación con los embajadores de México en Medio Oriente, con el objetivo de coordinar las acciones del gobierno mexicano en esa región.

Por su parte, el gobierno israelí encabezado por Benjamín Netanyahu intensificó los bombardeos contra Irán y extendió las operaciones hacia Líbano.

El gobierno iraní anunció el cierre del estrecho de Ormuz, considerado uno de los principales puntos de tránsito del petróleo a nivel mundial, y advirtió que podría atacar centros económicos de Medio Oriente si continúan las acciones militares de Israel y Estados Unidos.